Día sin carro: la noticia fue por otro lado

Hubo otro día sin carro, que se suma institucionalmente a los que en la vida diaria sufrimos los bogotanos con todas las medidas restrictivas como el pico y placa, los trancones y la tortuosa ruta entre las obras.

El reporte de la alcaldesa López sobre la jornada era obvio y se tomó como gran noticia: “Ayer tuvimos más velocidad y 103 % menos siniestros viales, 67 % menos con heridos. La accidentalidad la causan mayoritariamente motos/carros. Ayer tuvimos 3,4 millones de validaciones en transporte público, el 80 % de los viajes, 7 % en bici, 1 % en patineta, 2 % en taxi”.

Qué tal que no fuera así cuando detienen a la brava, dicen, a 1,7 millones de automóviles y 470.000 motos, vehículos que guardados, obviamente, adelgazan las estadísticas, engordan las filas de los servicios de buses, ponen en dos ruedas a unas pocas personas adicionales y copan la oferta de carros amarillos.

La noticia real es bastante opuesta al leer el balance ambiental negativo de esa jornada que paraliza el comercio y las actividades cotidianas y que no deja nada diferente al ejercicio estadístico, que no mostró los resultados esperados, pese a la drástica detención de la culebra de vehículos innecesariamente castigados.

Claro que la alcaldesa salió en bicicleta, paró en una tienda de accesorios para su velocípedo y disparó un tuit del cual tuvo que arrepentirse a los pocos minutos, dada la imprudencia de la comparación que lanzó: “Me siento en Disney”, dijo. Vaya analogía al emular la destrozada Bogotá con semejante modelo que es el paraíso de felicidad en el cual circula el legado de don Walt. Este nuevo desatino, que hay que incluirlo en el archivo de sus desfogues, indica que para su imaginación lo inverosímil es parte de su diaria retórica confrontacional.

El Distrito calculó las metas de reducción de CO2 (-57 %), ‘black carbon’ (-50 %) y de material particulado (-63 %). El jueves sin carro, a las 6 de la tarde, reportaron que el CO2 bajó un 51 %, 6% menos de lo calculado, el ‘black carbon’ apenas el 25 % contra las cuentas de 50 %, y el material particulado solo un 38 %, casi la mitad de lo pensado.

Según la Secretaría de Ambiente, unos “puntos calientes en el sur del continente (¿Patagonia?) generaron un material particulado que llegó hasta Bogotá y una onda tropical que causó una barrera climática que no ha permitido que el aire salga de la manera que lo haría”, afectaron las cuentas que hicieron tres días antes cuando, al parecer, no tenían idea de la arremetida de los vientos de Chile y Argentina, puesto que no es creíble que coincidieran y aparecieran exactamente ese día para echarles la culpa de los pobres indicadores.

Otra cosa curiosa es cómo clasifican a los “culpables”. Resulta que saben con precisión cuáles son los peores exostos que nos asfixian. Citan con razón a los motores diésel viejos a los cuales les achacan el 42 por ciento de la polución, pero no les duele la conciencia si piensan que esa concentración de gases negros se reduciría notablemente, por ejemplo, si esos camiones no tuvieran que estar con el motor encendido durante dos horas o más para recorrer los pocos kilómetros de los embudos de entrada y salida de la ciudad, donde los medidores del aire viven borrachos. Una manera evidente de reducir las emisiones es minimizar el tiempo de su producción, y a eso se suman el polvo y la mugre que generan un elemento rebautizado como “resuspendido”, proveniente de las calles destapadas, los huecos, las basuras, las obras y, en general, el mugrero de la capital. La culpa no es solo de los carros.

Para la Secretaría de Movilidad, hay una diferencia tan incierta como imposible de probar en la realidad cuando dice que los automóviles aportan el 15 % de esos malos aires y las camionetas y camperos el 21 %. Resulta que en su muy enorme mayoría, camionetas y carros usan los mismos motores, espacios y distancias y la mayoría de las SUV no son más que un auto con mezanine. Sería interesante ver cómo lo miden y adjudican con tanta precisión y énfasis técnico (?). Además, todo este grupo de actores mecánicos usan catalizadores, inyección con manejo electrónico y son, dentro de lo posible, los más limpios en su huella ambiental.

Un dato adicional que muestra el cambio de cultura de la movilidad, o la deserción de los usuarios del transporte público: hubo un 11 % menos de pasajeros en los buses comparado con la ocupación del mismo día del 2021. La gente, en cuanto puede, se baja de los articulados y sus alimentadores. Por algo será.

Total, el ejercicio no trajo nada nuevo ni dejó conclusiones o acciones correctivas y sí aportó los perjuicios de siempre a la economía al consolidarse como un sacrificio inútil que por una explosión ecológica de una alcaldía anterior quedó instaurado como una obligación anual.