La candela del SOAT sigue prendida

Si se trataba de componer la situación financiera del SOAT, el Gobierno metió las manos en el tema, movido mucho más por las protestas populares y las respuestas populistas bajando a la mitad las tarifas para las motos pequeñas, autos y vehículos de servicio público. La medida calma parcialmente los ánimos de los motociclistas porque simultáneamente con los anuncios hicieron bloqueos pidiendo cambios en las restricciones para llevar parrilleros en ciertas zonas de Bogotá, arreglo de las vías, funcionalidad y legalidad de las aplicaciones con las cuales obtienen trabajo de transporte de personas o mercancías y desmontar el acoso de la policía, entre otras cosas, para no hablar de los precios de las gasolinas.

Es decir, el tema del precio del SOAT no es su única queja porque, aunque conocieron las nuevas tarifas –que en el momento de su divulgación por parte de los ministros pertinentes ni siquiera sabían la fecha de arranque del descuento, que luego anticiparon para este primero de diciembre–, de inmediato trasladaron su protesta a la evidente escasez del seguro, cuya compra se ha convertido en una misión compleja. No solo para los motociclistas, sino para todos quienes deben renovar el seguro de sus carros, hacer traspasos, matricular, etc.

Hay un tira y encoge entre los actores del amparo muy complicado. En la pasada legislatura se aprobó un descuento del 10 por ciento en la tarifa para quienes en 2020 y 2021 no hubieran hecho reclamos. Tema ya concluido por calendario, pero que afectó el recaudo de las aseguradoras.

En esa misma ley, escrita a los trancazos sin amparo de un seguro clínico que le garantizara la salud financiera al SOAT, se impuso una reducción del margen que ganaban los intermediarios que vendían el seguro en muchísimas partes. Quedó máximo en el 5 por ciento, con lo cual los costos de acceso a los datos del RUT, afiliación, pagos de comisiones de los pagos con tarjetas y otras arandelas salieron del mercado y cerraron sus expendios, por lo cual lograr el seguro es una aventura.

Pudimos comprobarlo con una pesquisa hecha por la sección ‘Vehículos’ de EL TIEMPO, desde donde llamamos a varias de las aseguradoras que están afiliadas a la cadena del SOAT y tratamos de hacer la compra ‘online’ con resultados fatales, porque la mayoría no tiene los mecanismos digitales activos u oportunos, otros no responden los pedidos y solo lo venden en físico en algunas de sus oficinas. Se formó un trancón nacional que afecta la operación de todos los vehículos que están en la ventana de vencimiento de su documento y para el cual las aseguradoras han debido prepararse, pues la ley ya ajusta casi un año de vigencia, que era un plazo más que racional.

El descuento que se les va a hacer del 50 por ciento a esos vehículos de trabajo y a las motos de movilización popular genera un descuadre monumental de 2 billones de pesos, ¡$2.000.000.000.000!, para entender en ceros el tamaño de la cantidad que ahora el Gobierno deberá reponer de sus presupuestos para suplir la plata que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) dejará de recibir por la rebaja del SOAT.

Las aseguradoras que cubren ese seguro afirman que a este diciembre tendrán pérdidas por 322.000 millones de pesos, explicadas esencialmente en el cubrimiento de los siniestros causados en las motos.

Este dato explica todo: por cada 100 pesos que se recibe de una póliza de motos, los aseguradores deben pagar 174 en amparos.

Hay otra consideración: antes, una moto pagaba –a pesar de la tarifa tan alta que en muchos casos anda por el millón de pesos al año– 3,7 veces menos de lo que cuesta su accidentalidad. Con el subsidio pasan a aportar en el precio de la póliza la novena parte de lo que les correspondería. Entretanto, los vehículos particulares cancelan un seguro 9,5 veces más caro para cubrir ese déficit. Obviamente, a cargo de la gente que no protesta físicamente, pero cuya capacidad de aguante se va mermando día tras día con la creciente tasa de costos en combustibles, peajes, impuestos, seguros, revisiones, a cambio de una seguridad y sistema vial muy malos y descuidados totalmente por el Gobierno, que no pasa de campañas y estadísticas fatales para las cuales no ofrece acciones correctivas y se reduce a palabrería y promesas.

Total, apagaron lo aparente de un incendio, pero siguen las brasas ardiendo y vamos para una situación muy peligrosa e insostenible en esta materia.