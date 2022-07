La nueva contabilidad

La pregunta es recurrente y traspasa el mundo del automóvil: ¿Por qué está todo tan caro? La queja es generalizada y al respecto hay suculentas explicaciones de todos los perfiles del idioma de la economía que cada quien digiere desde su manera e impotencia.

Sin embargo, hay en nuestro medio una proyección también generalizada internacionalmente que indica que el costo de la movilidad se va a incrementar y los carros no van a bajar de precio. Ni en el corto ni el largo plazo. En este caso, esta no es una visión atrevida sobre indicadores hipotéticos, sino una realidad de la industria automotriz que se encuentra navegando en una nueva contabilidad.

Veamos. La Unión Europea aprobó, aunque con reparos de gobiernos como el alemán, que es el más poderoso política e industrialmente del grupo, que a partir del 2035 no se podrán vender más carros con los motores de combustión actuales. Cumplible o no, el tema a discutir es un eventual cambio de fecha, pero no de la política que el mundo irá imponiendo, más a la brava que con técnica, y que viene a los nuevos mundos.

Lograrlo en lo técnico está resuelto, pero no es clara la masificación de esta tecnología porque las materias primas de las baterías como el litio, el cobalto y otros elementos exóticos tienen reservas limitadas y sus precios se han disparado. Por ende, la investigación, el desarrollo y la optimización de las baterías son costos enormes que los empieza a pagar el automóvil de hoy. Las marcas no tienen un recurso diferente a financiar esta evolución con sus capitales y capacidades, pero también tienen que recurrir al bolsillo de sus clientes actuales para cubrir ese filón que se traga millones de dólares diarios.

La pandemia replanteó las operaciones y los costos logísticos del movimiento mundial de los carros y ahora el tema no es solo cuánto más vale mover un carro de la fábrica al concesionario, sino quién y cuándo lo traen, lo cual abrió una nueva brecha en los costos que, finalmente, los cubre el bolsillo del comprador.

La crisis de los componentes electrónicos también dispara los precios porque se han quedado millones de unidades de carros sin terminar, estacionados en lotes a la espera de un chip, mientras los gastos de las compañías siguen corriendo y los inventarios agobian. ¿Quién paga? Ya lo sabemos.

Si le faltaba algo al escenario, viene una guerra que desbarata las provisiones industriales, energéticas y agrícolas, que trastorna todo el mercado de capitales y pone en las nubes los precios del petróleo, que a su vez nos tiene quemando las gasolinas más caras de la historia y en alza sus llamas.

Para sentarnos en la sala del país, nuestro peso cada día es más flaco, el gobierno venidero está capturando abrazos y sonrisas entre las cortes políticas, pero las cifras del día a día muestran que una cosa es el Capitolio y otra la Plaza de Bolívar. Bolsas y mercados en baja, gasolina disparada, dólar en carrera alcista, incertidumbres que los nombramientos no aplacan, suman para crear una circunstancia en la cual las alzas llegaron para quedarse y el apetito y necesidades del nuevo presidente necesitan meter mano en donde pueda sacar plata para atender sus promesas sociales.

Bien lo dijo el exministro Rudolf Hommes, a pesar de haber aplicado al petrismo: “Entre el 6 de junio y el 6 de julio, el peso se ha devaluado un 12,96 por ciento. En el mismo periodo, el peso chileno se devaluó 3,4 por ciento y el euro 3,3 por ciento”, aseguró: “No es correcto pensar entonces que la devaluación acelerada del peso es ‘un fenómeno mundial’ cuando se devalúa 3 veces más que las otras”.

Por ello, si pensamos en comprar carro, mientras más pronto, mejor, mediando que haya entregas a una distancia soportable y no negocios pactados en fechas elásticas que ya están pasando del año de distancia en algunas marcas y cuya culpa no está en las vitrinas, que son el fusible del descontento de los compradores.

A la par, la red de ventas sufre porque si bien han tenido unos años previos durante la crisis con mucha liquidez por los anticipos y separaciones de los carros, pagos de contado para asegurar entregas, bajos o nulos inventarios, la rotación, que es una de las herramientas para la productividad de un concesionario, no va a la misma velocidad.

A pesar de eso, se han sostenido las ventas en el orden de los 20.000 a 23.000 ejemplares mes, lo cual es una cifra tradicional. Que tranquiliza porque no empeora e indica que hay demanda, nueva o represada, pero no crece como debería ser en un estadio en el cual los discursos del gobierno presente hablan de unas cifras turbocargadas de recuperación económica, pero no se reflejan en todos los sectores.

Contrastan sí las ventas de carros con las de motos, que este año podrían llegar a 850.000 y más unidades entregadas, lo cual indica que las necesidades de transporte crecen, las soluciones de cantidad y calidad de la movilidad pública no existen o son insuficientes y nos llevan a las palabras finales: la platica de ahora solo alcanza para estrenar dos ruedas, y las cuatro se pondrán más difíciles de lograr.