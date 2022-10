Los desfalcos al Soat

Como era previsible desde cuando empezaron a meterles mano en el Congreso a las tarifas y funciones del SOAT, las consecuencias de las normas propuestas y aprobadas a las carreras y desatendiendo todas las advertencias empiezan a verse y a sentirse.

Por una parte, con las protestas de los motociclistas por las tarifas, la desaparición gradual de las agencias intermediarias que ahora los motociclistas reclaman y la dificultad para obtener el seguro en ciertas zonas del país. Entre otras cosas, porque a esos bochinches siempre les cuelgan arandelas como los congresistas micos a los proyectos.

Por otra, el Gobierno tratando de desacelerar el paro que tuvo dos pequeños, pero representativos, focos en Bogotá y Villavicencio, a base de reuniones en las cuales se comprometió a dar soluciones inmediatas, varias de ellas en contra de las propuestas del presidente actual cuando estaba en campaña y que, con las herramientas en la mano, se ha dado cuenta de que hay tuercas y tornillos que desde el poder no se mueven con la facilidad de la demagogia electorera.

Todo eso, como decimos, estaba cantado, tal como lo dejaron ya en la partitura los reclamantes, quienes dijeron que, si en el plazo sus pedidos no estaban resueltos, iban a entutelar al ministerio porque este se comprometió por escrito. “Si no nos responde, vamos con el presidente y si no resuelven, al Consejo de Estado”, dijeron. Por ahora, van por las vías legales, pero no están dispuestos a que se sigan dilatando las acciones del Gobierno que, en este sentido, lleva diez años tomándolos del pelo.

Sin embargo, el lío del SOAT —operación que entra en proceso de perder 300.000 millones de pesos este año y va rumbo a su insostenibilidad— es de marca mayor porque la crisis, además de financiera, es estructural puesto que su mayor problema está conjugado con otros factores más allá de la accidentalidad de los vehículos, en la cual la población de motos desborda todos los cálculos. Este año, se venderán casi un millón de motos y, dentro de los cálculos, esto implica que hay la posibilidad de que unas 218.000 se accidenten, según estudios de Fasecolda, y en estos casos las lesiones personales son casi inevitables en esa cuantía y el seguro debe atenderlas, pues es su finalidad.

En este 2022, las cuentas indican que se pueden presentar 944.000 heridos atendidos por el SOAT, 200.000 más de lo que se registró antes de la pandemia, y esta cifra colosal y absurda no entra en las cuentas de la “seguridad vial”, pues esta se refiere únicamente a las muertes, que son también una suma escalofriante: 8.000.

Sin embargo, como las aseguradoras que venden SOAT —no son todas, pues esas pólizas no son obligatorias— son buenas pagadoras porque están obligadas a cancelar los servicios en un plazo de 30 días, en los rangos del SOAT, que son cerca de 27 millones de pesos, algunas IPS abusan haciendo exámenes innecesarios, internan a los lesionados más tiempo del requerido o los dejan en cuidados intensivos y cientos de otros trucos, cuando no le adjudican al SOAT accidentes que no son viales. Ya hay detectadas defraudaciones al sistema por ¡485.000 millones de pesos! sin que los mecanismos judiciales del país hayan metido la mano para controlar estos abusos, que finalmente son contra la plata de los contribuyentes. A esa cifra, que es de casos comprobados, falta sumarle todo lo liviano que corre por esos consultorios y clínicas, de las cuales va colgada la guerra de las ambulancias, que ganan comisiones por llevar a los heridos que ingresan a este carrusel.

Mientras el Gobierno piensa cómo va a responder esta misma semana a su compromiso con los motociclistas, está previsto que atienda a los aseguradores (cabe anotar que Fasecolda es su gremio, pero no expide seguros) para meterle muela a todo este entramado de desfalcos y desfases, sin cuyo arreglo el SOAT va a quebrar y desaparecer con enormes perjuicios para la salud de los ciudadanos que se lesionen en contingencias con vehículos. Las cuales, con el enorme desorden de las calles y los conductores, la indisciplina, el mal estado de las vías, los pésimos controles para expedir licencias de manejo, un código de tránsito más que obsoleto y desatendido por todos los gobiernos previos, un transporte público insuficiente y peligroso que invita a buscar la moto o el carro, la indolencia de las autoridades, cuya labor se califica en comparendos antes que en resultados positivos contra la accidentalidad o cuyas medidas son ineficaces e inapropiadas, no son un tema para que se arregle en una “mesa de trabajo”, porque se requiere una política de Estado y convivencia que les ponga agua hirviente a estas epidemias que no se curan con los pañitos húmedos que se reparten cada vez que una protesta empaña los vidrios de las entidades del Gobierno que en estas materias son muy malas. La historia y estos hechos dan fe de su incompetencia.