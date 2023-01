Andretti y Cadillac hablan de la tibia respuesta de la Fórmula 1

Debido a la revelación del presidente de la FIA de que quería explorar la ampliación de la parrilla de Fórmula 1, Andretti Global anunció la semana pasada una nueva asociación con la casa matriz de Cadillac, General Motors, con vistas a unirse a la parrilla de F1 en los próximos años.

(Además: Cadillac revela los colores de su V-LMDh).

La asociación llevaría a General Motors a la F1 a través de su marca Cadillac y formaría Andretti Cadillac Racing, a la espera de que la FIA inicie el proceso formal de manifestaciones de interés para nuevos equipos.

Sin embargo, la reacción de muchos dentro de la F1 no ha sido la esperada. La entidad emitió un comunicado en el que afirmaba que había conversaciones en curso con otras partes, menos visibles, para unirse a la parrilla. Además, recordaron que tanto ella como los equipos existentes tenían que dar su aprobación a cualquier nueva entrada, no sólo la FIA.

Rory Harvey, vicepresidente global de Cadillac, tomó nota de la reacción que había leído online y se distanció de una respuesta directa, pero se mantuvo seguro de que Andretti y Cadillac tenían una "muy buena propuesta."

(Lea también: Nascar recibe a Frankie Muniz como piloto de tiempo completo).

"No habríamos seguido adelante anunciando nuestra intención de presentar una Manifestación de Interés si no pensáramos que era una propuesta que cumplía los requisitos y nos daba la capacidad de tener éxito (...) Desde ese punto de vista, aún queda mucho camino por recorrer en este proceso. La Manifestación de Interés y los detalles aún no han salido a la luz exactamente, así que nos queda eso como primer paso", dijo Harvey.

La FIA aún no ha iniciado formalmente el proceso de ampliación de la parrilla, que consistiría en solicitar manifestaciones de interés antes de pasar por un riguroso proceso de análisis de cada una.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, se mostró sorprendido por la "reacción adversa" a los planes de Andretti y Cadillac, ya que considera que la F1 tiene que aceptar el interés por unirse a la parrilla.

(Lea también: Lamborghini Urus, el extremo SUV coupé hecho por Mansory).

Por otro lado, preocupa a muchos dentro de la F1 el nivel real de implicación que GM tendría a través de Cadillac, dado que el plan sería trabajar con un fabricante de unidades de potencia ya existente para empezar como parte de una colaboración.

El temor es que si Andretti recibiera un suministro de motor de Renault y luego lo rebautizara como Cadillac, no sería un verdadero compromiso del fabricante. Por su parte, Harvey dijo que no quería "especular en términos de algunos de los artículos que se han escrito", pero que Cadillac seguía "entusiasmado" internamente.

(Le puede interesar: Renault Mégane RS Ultime: la edición de despedida).

"Haremos todo lo posible en términos de nuestra manifestación de Interés y seremos capaces de mostrar lo que creemos que podríamos aportar a la Fórmula 1 (...) Creemos que tenemos una mezcla de habilidades a través de las organizaciones para armar un paquete que asegure que seremos competitivos", señaló el directivo.

Más noticias

- Ram Revolution Concept, la camioneta eléctrica debuta en grande

- Aston Martin DBS 770 Ultimate: la edición espacial se despide por lo alto

- McLaren Senna XP Home Victory, la única y lujosa edición está en venta