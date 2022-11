Christian Horner dice que pelea entre Max Verstappen y Checo Pérez ya se solucionó

El Gran Premio de Brasil 2022 tuvo varios momentos que marcarán la historia y la memoria de los aficionados. George Russell logró conseguir un emotivo primer puesto, mientras que el equipo de Red Bull sacaba chispas entre sus pilotos.

La polémica sucedió entre Sergio Pérez y Max Verstappen, esto después de que el neerlandés no acatara la orden de su equipo de dejar pasar al mexicano para que lograra sumar más puntos en la competencia por el segundo puesto del mundial.

Como se pudo observar en varios videos de la transmisión en vivo, se le pidió a Verstappen que dejara pasar a Checo primero para la suma de sus puntos, acción que fue ignorada por parte del ya ganador de la competencia.

"Max, deja pasar a Checo, por favor". No hubo respuesta. Tampoco se apartó para dejarlo adelantar, su radio volvió a sonar: "Max, ¿qué pasa?". "Ya se los había dicho. No me lo vuelvan a pedir. ¿Queda claro? Les di mis razones y las mantengo", respondió tajante el neerlandés.

La sorpresa de 'Checo' fue evidente en el momento en el que se le comunicó que su compañero de equipo no le ayudaría a conseguir los puntos que necesitaba para seguir luchando su posición contra Charles Leclerc, de Ferrari.

"Estoy muy sorprendido. No sé qué pasó. Especialmente por todo lo que he hecho por él (...) Creo que si tiene dos campeonatos es gracias a mí", declaro ante la prensa el mexicano.

Por su parte, Verstappen dijo que "hablamos con el equipo antes de venir aquí, hemos tenido que limpiar el ambiente sobre algunas cosas que pasaron antes, ese es el motivo por el que no le dejé pasar".

Pese a que se han generado todo tipo de hipótesis sobre las tensiones entre ambos pilotos, Christian Horner, jefe de la escudería, habló para los micrófonos de 'Sky Sports'.

"Max lo apoyará por completo. Los pilotos lo han discutido, se han dado la mano y estamos enfocados en la próxima carrera. Trabajamos en equipo, corremos en equipo y nuestro objetivo y nuestra prioridad es ver si podemos conseguir que Checo acabe subcampeón".

La próxima cita será en el circuito de Abu Dabi, donde se espera que el compañerismo y el trabajo en equipo de los pilotos logre darle el segundo lugar al mexicano.

