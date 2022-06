Dolor de cabeza para Ferrari, de espalda para Mercedes y Red Bull inmune: GP Azerbaiyán 2022

Después de la carrera de Azerbaiyán, Red Bull demostró que tiene una salud inmejorable para la temporada 2022 pues sus dos pilotos, Verstappen y Pérez comandan la clasificación de pilotos y por ello también la escudería aumentó su ventaja sobre Ferrari que cada vez preocupa más.

En Red Bull se conjuró temporalmente la crisis que se anticipaba entre sus pilotos pues el mexicano Pérez que estaba a 15 puntos de su compañero y quien quedó por delante de Verstappen en la clasificación de Azerbaiyán. Sin embargo, en el desarrollo de la prueba se consolidó el primer lugar en el equipo y en el liderato del mundial para este piloto.

(Le puede intresar: Fórmula 1: resultados de las prácticas Libres 1 y 2 del GP de Azerbaiyán)

Ferrari no levantó cabeza en el GP de Azerbaiyán 2022

La escudería italiana lleva tres carreras de capa caída y la de Azerbaiyán resultó ser la peor en lo que va de la temporada pues ambos monoplazas presentaron fallas supuestamente ocasionadas por el calor que se vivió en el circuito callejero por lo que sus dos pilotos, primero Sainz y después Lecler, quien había logrado una vez más la ‘pole position’, quinta de la temporada.

Clasificación constructores F1 2022

Los ingenieros de Ferrari están trabajando por garantizar la confiabilidad de los bólidos, pues en velocidad son los amos de la parrilla, pero en consistencia se ven nubarrones hace tiempo.

(Además: Tatiana Calderón y Sebastián Arias a las pistas)

Mercedes ya confirmó que no está para disputar el campeonato esta temporada, pero a pesar de ello Russell ha demostrado que es capaz de meterse en el podio, siempre y cuando alguno de los pilotos de las escuderías anteriores tenga problemas. Lleva 3 podios, todos en el tercer puesto, dos 4tos lugares y el resto ha finalizado en la 5ta casilla en lo que va del año. Por esta razón se mantiene sólido en el cuarto puesto de la parrilla y si llega a haber una debacle más en Ferrari podría meterse en el podio de pilotos en la clasificación general.

Clasificación pilotos F1 2022

Para Hamilton, el GP de Azerbaiyán resultó muy doloroso, aunque también productivo. El piloto británico se quejó de intensos dolores de espalda debido al continuo rebote del monoplaza. A su queja médica se sumaron otros pilotos, pero hasta ahora la FIA no se ha pronunciado. Hamilton recibió el favor del público por segunda vez este año como piloto del día debido a que logró una buena remontada, con 4 sobrepasos y terminó en el puesto 4 de la carrera. Se mantiene en el renglón 6 del año. Sus ‘dolores de espalda’ lo podrían marginar del GP de Canadá que se celebra el próximo fin de semana.

Hamilton, piloto del día para el GP de Azerbaiyán 2022

La serie IndyCar disputó el Gran Premio de Sonsio en Road America, en el autódromo de Elkhart Lake, en Wisconsin, EE.UU., escenario donde Tatiana Calderón corrió por primera vez en una presentación en la que las adversidades fueron varias:

"Qué puedo decir, la suerte no estuvo de nuestro lado. Un problema nos dejó sin gasolina entrando a pits, luego no prendía el carro porque la bomba estaba con aire, nos pusieron 2 penalizaciones y mi ingeniero no pudo estar en la carrera. Seguiremos trabajando duro", sostuvo Tatiana.