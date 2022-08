Fórmula 1: Alpine insiste en su contrato con Oscar Piastri hasta el 2023

Este lunes, Fernando Alonso comunicó que ahora será piloto de Aston Martin para la competencia de la Fórmula 1 del 2023. Razón por la que Alpine, equipo al que pertenecía, se apresuró a dar explicaciones de lo que planean para afrontar la competencia.

Según un comunicado, emitido este martes, Alpine alargaría el contrato de Oscar Piastri para ser el reemplazo de Alonso.

Sin embargo, el corredor australiano se apresuró a desmentir la información emitida por la escudería.

“"Entiendo que, sin mi acuerdo, Alpine F1 ha sacado un comunicado de prensa a última hora de la tarde diciendo que voy a conducir para ellos el año que viene (...) Esto es incorrecto y no he firmado un contrato con Alpine para 2023. No voy a conducir para Alpine el próximo año", escribió el corredor en su Twitter.

Vale destacar que el australiano estaba sonando como posible novedad en el equipo de McLaren para el próximo año.

Además, ya hay fuertes rumores que aseguran un posible precontrato con McLaren, que significa que si se agotan las opciones en Alpine, entonces se comprometería a unirse a la escudería inglesa.

De hecho, la prensa internacional asegura que como parte de su acuerdo a largo plazo con Alpine, éste tenía que garantizar a Piastri un asiento en la F1 para 2023 en una fecha determinada si quería seguir con su contrato.