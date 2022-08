F1: Fernando Alonso llegará a Aston Martin en 2023 como reemplazo de Sebastian Vettel

Hace unos días el mundo entero se sorprendió por el anuncio de Sebastian Vettel, quien decidió poner un punto final a su carrera en las competencias mundiales de la Fórmula 1.

Ahora otro sorprendente anuncio tomó por sorpresa a la fanaticada de las carreras. Por medio de su cuenta de Twitter, el equipo Aston Martin confirmó el fichaje de Fernando Alonso para la temporada del 2023, por lo que el piloto dejará Alpine a final de esta temporada.

Así las cosas, esta llegada sería el esperado reemplazo de Vettel.

El asturiano declaró que "Aston Martin está aplicando claramente la energía y el compromiso para ganar y, por lo tanto, es uno de los equipos más emocionantes de la Fórmula 1 en la actualidad. Conozco a Lawrence (Stroll) y Lance desde hace muchos años y es muy obvio que tienen la ambición y la pasión para triunfar en la Fórmula 1 (...) He visto cómo el equipo ha atraído sistemáticamente a grandes personas con ‘pedigree’ ganador, y me he dado cuenta del gran compromiso con las nuevas instalaciones y recursos en Silverstone. Nadie en la Fórmula 1 hoy en día está demostrando una mayor visión y un compromiso absoluto para ganar, y eso lo convierte en una oportunidad realmente emocionante para mí".

Por su parte, la escudería británica aseguró que la “increíble experiencia de Fernando y su brillante ritmo y habilidad en carrera es una clara declaración de intenciones de una organización que se ha comprometido a desarrollar un equipo ganador de Fórmula 1″.

El presidente ejecutivo de Aston Martin, Lawrence Stroll, explicó en ese comunicado que conoce a Fernando Alonso y lo admira “desde hace muchos años y siempre he tenido claro que es un ganador comprometido como yo”.

Este anuncio crea todo un nuevo panorama para la etapa del 2023. De hecho Alpine tendrá que encontrar un nuevo reemplazo. Por ahora, podría tratarse del australiano Óscar Piastri, pero todavía no hay nada consolidado.