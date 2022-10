GP de México: ¿por qué podría ser histórico para la F1?

Este fin de semana se correrá el Gran Premio de la Ciudad de México, 20ª fecha del calendario de la F1, la cual será una categoría que se correrá con el campeón mundial, Max Verstappen, y equipo campeón, Red Bull, que recientemente se coronaron en Estados Unidos con la victoria de ‘Mad Max’ y el cuarto lugar de Checo Pérez.

(Además: F1 GP México 2022: fecha, horario y más detalles de la carrera).

Pero ahí no acaba la competencia. Max Verstappen tiene la oportunidad de ser el piloto con más carreras ganadas en una sola temporada. Recordemos que actualmente tiene 13 victorias y quedan tres fechas en la temporada de Fórmula 1, incluida la cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Justo eso desata tensiones en el equipo Red Bull, pues su compañero, el mexicano Checo Pérez, busca ganar en su tierra natal. Verstappen, por su parte, quiere conquistar la victoria número 14 y así superar a Michael Schumacher y Sebastian Vettel, lo que lo dejaría como el piloto más ganador en un solo año (todavía con dos fechas más para extender la marca).

(Lea también: F1: Mercedes habla de cambiar el ADN de su vehículo en 2023).

Lo impactante aquí es que la Fórmula 1 podría tener en México a su máximo ganador de competencias en una temporada. Y la afición mexicana, por otra parte, podría ver el primer triunfo de un mexicano en casa. "Como equipo siempre tratamos de ser primero y segundo, y como piloto siempre trato de ganar más carreras", declaró Verstappen.

Asimismo, Helmut Marko hizo eco del neerlandés al señalar que no habrá órdenes de equipo: "Nosotros no damos órdenes de equipo, no creo que sea necesario; Los dos pilotos tienen el mismo apoyo, eso (quedar segundo) depende de él (Checo Pérez)", enfatizó Marko en Estados Unidos.

