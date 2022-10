Gasly se cruza con una grúa en el GP de Japón y casi ocasiona un choque

El Gran Premio de Japón dejó varios momentos para recordar. Entre ellos la confirmación de Max Verstappen como el ganador de esta contienda mundial, así como la reñida pelea entre Fernando Alonso y Sebastián Vettel.

Si embargo, no toda la carrera tuvo momentos emocionantes. De hecho, Pierre Gasly pasó por un buen susto al casi chocar con una grúa que estaba en la pista.

El incidente fue criticado por la audiencia, otros corredores y el mismo Gasly, quien se vio bastante molesto por la situación.

Gasly había entrado a pits para reemplazar un alerón delantero golpeado por los escombros del accidente previo que sufrió Carlos Sainz y estaba tratando de ganar posiciones en el campo durante las primeras vueltas, cuando pasó a la grúa que recuperaba el carro de Sainz.

Al poco tiempo, la lluvia obligó a los pilotos a detenerse.

La escena fue soprendente, pues desde varios ángulos se vio cómo el piloto estuo a escasos centímetros de verse involucrado en un fatal accidente.

De hecho, varios expertos y aficionados recordaron un incidente similar que terminó por quitarle la vida a Jules Bianchi, quien sufrió un fatal acciente en ese mismo circuito de japón en el 2015.

"Ya perdimos a Jules. Todos perdimos a un hombre increíble, un piloto increíble, por las razones que conocemos. Hace ocho años, en la misma pista, en las mismas condiciones, con una grúa. Obviamente me asusté. Obviamente, si hubiera perdido el control del auto de la misma manera que Carlos lo perdió la vuelta anterior (no importa la velocidad, 200 km/h, 100 km/h) habría muerto, tan simple como eso. No lo entiendo (...) Es una falta de respeto hacia Jules, una falta de respeto a su familia. Todos estamos arriesgando nuestras vidas allá fuera. Estamos haciendo el mejor trabajo del mundo, pero lo que pedimos es que al menos nos mantengan a salvo. Ya es lo suficientemente peligroso (...) Estoy extremadamente agradecido de estar aquí. Y esta noche voy a llamar a mi familia y a todos mis seres queridos. El resultado es el que es. Pasé a dos metros de esa grúa, y si hubiera estado dos metros a la izquierda estaría muerto", dijo el piloto a 'Sky Sports'.