Hamilton habla de los encuentros con Verstappen: "Yo trato de evitar el contacto"

Lewis Hamilton y Max Verstappen son dos de los pilotos de F1 que más han protagonizado intensas batallas en pista. Dichos encuentros no siempre han acabado bien, la última en el Gran Premio de Brasil.

El británico aseguró que fue el objetivo de Verstappen porque era la referencia y confía en evitar nuevas situaciones comprometidas, aunque asegura que llegado el momento "no tendrá la respiración".

Vale recordar que el 2021 estuvo marcado por la fuerte batalla entre Hamilton y Verstappen y, a pesar de que en 2022 han luchado por objetivos diferentes, cuando se encontraron en pista volvieron a 'saltar las chispas', como en Brasil.

"¿Qué puedo decir? Ya sabes como es Max", ha expresado Hamilton en declaraciones a 'Sky Sports'.

El británico defiende que él siempre trata de esquivar cualquier posible toque y espera que ambos "mejoren" en sus luchas. Eso sí, señala que él no se hará pequeño en futuros encuentros.

"Creo que me adaptaré. Ya se ha visto que en años anteriores yo trato de evitar el contacto. Estoy seguro de que creceremos, ambos lados crecerán y mejorarán, con suerte, para que no tengamos experiencias como las que tuvimos en Brasil, pero no aguantaría la respiración", ha comentado.

Para Hamilton, el hecho de que sus batallas con Verstappen hayan sido tan intensas se debe a que hasta ahora él había sido la referencia y el neerlandés le ha tenido como objetivo.

"Cuando llegas por primera vez al deporte, el objetivo es el piloto que tiene mayor cantidad de campeonatos. Primero fue Fernando, luego Kimi y luego Vettel, así que creo que es algo natural", aseguró.

