Javier Vélez y Mateo Moreno representarán a Colombia en el Rally Dakar

El Rally Dakar, una de las competencias más importantes de los deportes a motor, tendrá representación colombiana con Javier Vélez y Mateo Moreno, quienes entre el 31 de diciembre y el 15 de enero, sortearán los obstáculos propios del desierto árabe, con el objetivo en mente de obtener la gloria personal y para el país.

(Además: Rally Dakar 2023: ¿cuándo es y en dónde se correrá?).

Los paisas partirán hacia Arabia Saudita el lunes 26 de diciembre para participar en la categoría T3 de vehículos livianos, con la motivación de compartir pista con los mejores exponentes del rally en el mundo. Asimismo, se enfrentarán a las altas temperaturas, las dunas, las noches frías y demás condiciones extremas y riesgos del desierto.

“La carrera es muy difícil de llevar, porque en el desierto el resto de competidores no los podes ver como tus contrincantes, pues allá no tienes la posibilidad de saber como van las personas que te encuentras en el transcurso del recorrido en el podio, ósea que no haces nada si te aceleras. Hay que mantener la tranquilidad, lleve su ritmo, tómese un tiempo si el carro tiene una falla mecánica y no hay una preparación mental como tal, yo creería que es hacer un repaso de que todas tus obligaciones dentro de la carrera están cumplidas”, le dijo Mateo a 'Caracol Radio'.