Juan Felipe Pedraza ganó y se coronó campeón de la Nacam F4 2022

Juan Felipe Pedraza llegó al circuito Hermanos Rodríguez optimista de ganar el título para Colombia en la Nacam F4 por la sobrada ventaja en puntos que tenía a su favor y fue así como al final de la primera carrera de la jornada, no solo ganó sino que además se coronó campeón de forma anticipada.

Para la segunda carrera, Pedraza salió desde el puesto 5 y terminó segundo, ya con el título en su ‘bolsillo’.

Juan Felipe “Pipe” Pedraza campeón en F4 Nacam 2022

«Terminamos un gran fin de semana, la final del Campeonato FIA Nacam de Fórmula 4. La verdad estamos muy contentos con el título. Fue una final en donde busqué mantener el ritmo de carrera, estar en los puntos. gané la primera carrera y en la segunda partiendo quinto tuve que correr con cabeza fría para poder avanzar a la punta, no fue fácil debido a que el motor ya no quería ir más, teníamos mucha pérdida de potencia. Lograr este campeonato me tiene muy contento, un sueño que hago realidad, solo me resta agradecer al Ministerio del Deporte, a Fedeautos, a mi equipo RAM, a mis patrocinadores, a mi familia y a todos los que me apoyaron».