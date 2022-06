Juan Felipe Pedraza, invencible en México

Este fin de semana el piloto Juan Felipe Pedraza, del equipo Ram Racing en el FIA Nacam de Fórmula 4, ganó las tres carreras que hacían parte de la tercera ronda del campeonato. El colombiano se subió a la punta desde la clasificación el sábado y tras su gran actuación de subió también al liderato.

La carrera del día sábado la ganó con una ventaja de siete segundos y aunque en la primera carrera del domingo no partió desde la pole, tomó la punta prácticamente en la largada tras un mal arranque de Manuel Roza. Daniel Forcadell, a quien también pasó, no se la quiso poner fácil, pero sus esfuerzos finalmente no dieron frutos y Pedraza cruzó la meta en primera posición con 1.2 segundos de ventaja.

Cerrando la válida, en la tercera carrera Juan Felipe Pedraza arrancó nuevamente en la pole y logró mantener la primera posición hasta la vuelta 13 cuando un accidente obligó la salida a pista del Safety Car. Al final, Pedraza pasó la bandera a cuadros con una ventaja de 1.4 segundos sobre Forcadell. Con esto, ahora se ubica como líder del campeonato con 163 puntos, seguido por Julio Rejon con 126.

FIA Nacam F4

De otro lado, en las 6 Horas de Watkins Glen el colombiano Gabby Chaves, junto con los pilotos Jarett Andretti y Josh Burdon del equipo Andretti Autosport y a los mandos del Ligier JS P320 #36, cruzó la meta en la tercera posición de su categoría (LMP2) y 17 en la general. Lamentablemente, sus compatriotas Juan Pablo y Sebastián no corrieron con la misma suerte.

Gabby Chaves. Foto: IMSA

Partiendo desde la sexta posición (de siete competidores) en su categoría, el sueco Henrik Hedman tuvo el primer turno al volante del Oreca Gibson LMP2 #81 del equipo DragonSpeed, pero cayeron a la última posición luego de que el carro perdiera un neumático. El segundo turno fue labor de Juan Pablo Montoya.

Aquí el colombiano hizo muestra de su experiencia y logró escalar hasta la segunda posición de la categoría antes de entregar el volante a Sebastián Montoya, quien también hizo lo propio y llevó el carro al primer lugar de la clase LMP2. Sin embargo, cuando Juan Pablo volvió al mando, la carrera fue detenida debido a un rayo que cayó en la zona.

Tras este suceso, se retomó la carrera con 36 minutos para el final y cuando tuvieron que volver a hacer cambio de piloto, debido a que a Sebastián le faltaron 30 segundos para cumplir su tiempo reglamentario, una sanción los obligó a un paso por pits. Sebastián lo hizo pero estos se encontraban cerrados y tras perder el gran trabajo de carrera terminaron en la quinta posición.

*Con información de Formula Scout y Fedeautos