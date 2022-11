Lewis Hamilton habla del futuro de Sebastian Vettel en la Fórmula 1

En julio de este año, Sebastian Vettel anunció que pondría punto final a su distintiva trayectoria de 15 años haciendo parte de equipos como BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari y Aston Martin, tiempo en el que consiguió cuatro campeonatos y se consolidó como uno de los grandes pilotos de Fórmula 1 de todos los tiempos.

Según el piloto alemán, esta decisión la tomó debido a que está deseando dejar atrás esta etapa y poder pasar más tiempo con su familia, pero el Lewis Hamilton cree que volverá en algún momento.

"Estaba sentado aquí pensando que la mayoría de los pilotos van a volver, como él", dijo Hamilton antes de dirigirse directamente a Vettel en la rueda de prensa del jueves. "Seguramente va a volver. Estamos viendo que otros pilotos van a volver. Así que estoy aquí sentado aceptando que... sí, es tu última carrera, pero volverás".

Vettel no ha cerrado la puerta a competir en otras categorías, pero primero quiere tomarse un tiempo de descanso: "Creo que es normal mirar otras cosas, pero no sé todavía. Me apetece bastante la idea de no hacer nada al principio y luego ver lo que me gustaría hacer. También hay muchas otras cosas en mi cabeza, otros intereses e ideas fuera de las carreras (...) Pero sí, obviamente es algo que he estado haciendo durante mucho tiempo y ha sido fundamental en mi vida. Así que es difícil decir que no lo voy a echar de menos, pero cuánto y si empezaré a mirar otras cosas, ya veremos", comentó el alemán en la misma rueda de prensa.

