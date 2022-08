Lewis Hamilton habló sobre el duro momento en el GP de Abu Dhabi

Lewis Hamilton es uno de los pilotos de carreras que más miradas se lleva cuando está conduciendo. Sin embargo, como suele suceder, uno de los momentos más oscuros sucedió en Abu Dhabi el 12 de diciembre de 2021.

Ese día fue derrotado en la última vuelta de ese Gran Premio, pues Max Verstappen le arrebató de las manos el tan anhelado octavo título mundial.

Como detalló Hamilton a ‘Vanity Fair’, antes de la última carrera de la temporada 2021 de Fórmula 1, él y Verstappen estaban empatados en puntos. Por ende quien llegara a la meta primero sería el gran campeón del Gran Premio de Abu Dhabi.

De hecho, lo extraordinario del caso es que si Hamilton hubiese ganado, se habría convertido en el primer hombre en la historia en ganar ocho campeonatos mundiales.

"Ves que las cosas comienzan a suceder y mis peores temores cobraron vida. Pensé, ‘no hay forma de que me saquen esto. No hay forma. Eso no sucederá. Seguramente no’", recordó el piloto.

Sin embargo, las carreras no siempre están escritas. En la vuelta 53 Nicholas Latifi, de Williams, tuvo un choque que obligó al ingreso del auto de seguridad y Verstappen aprovechó para ingresar en los boxes, implementó gomas blandas y se ilusionó.

Así fue como, debido al incidente, no se le permitió a Verstappen superar a los corredores que quedaron detrás de Hamilton. Sin embargo, la decisión fue revisada y en el giro final, con todo el público sorprendido ante la definición, este superó a Hamilton para llevarse el título mundial.

"No sé si realmente puedo poner en palabras la sensación que tuve. Recuerdo que me senté allí con incredulidad. Y darme cuenta de que ‘tengo que desabrocharme los cinturones, tengo que salir de ahí, tengo que salir de esta cosa, tengo que encontrar la fuerza’. No tenía fuerzas. Y fue uno de los momentos más duros, diría yo, que he tenido en mucho, mucho tiempo", comentó.

También habló de la decisión del director de la carrera: "Yo sabía lo que había pasado. Sabía qué decisiones se habían tomado y por qué. Sí, sabía que algo no estaba bien".

Cuando salió del auto, su papá lo estaba esperando. "Me abrazó y creo que me dijo: 'Quiero que sepas lo orgulloso que estoy de ti'. Tener a tu padre abrazándote de esa manera es una de las cosas más profundas que he pasado, especialmente cuando no has crecido muchas veces teniendo eso", recordó.

