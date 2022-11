Lewis Hamilton responde a comentarios de Fernando Alonso: 'Me hace reír'

Durante la rueda de prensa organizada por la FIA al finalizarse el Gran Premio de México este fin de semana, Lewis Hamilton respondió a unos comentarios realizados por Fernando Alonso.

El piloto de Alpine cuestionó los títulos que han obtenido a la fecha Hamilton en comparación con los dos que tiene Max Verstappen.

"Siento un gran respeto por Lewis, pero es distinto ganar siete campeonatos cuando sólo has tenido que pelear contra tu compañero. Un título así tiene menos valor que cuando tienes menos títulos, pero has tenido que pelear contra pilotos con igual o mejor material que tú", opinó Alonso este fin de semana en una entrevista en 'De Telegraaf'.

Respecto a los comentarios, Lewis compartió una fotografía en sus redes sociales recordando cuando Alonso no logró vencerlo en el GP de Estados Unidos del 2007.

"Fue un pulgar hacia arriba. Realmente no tengo mucho que decir sobre ello. Me hace reír un poco, para ser sincero, pero he intentado ser realmente respetuoso a lo largo de los años, por ejemplo cuando me preguntan cuál ha sido el mejor piloto que se ha enfrentado a mí, elogio a mis rivales", comentó el piloto inglés.

