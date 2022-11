Lewis Hamilton se niega a abandonar la Fórmula 1

Aunque hay varios rumoes sobre el futuro incierto de Lewis Hamilton, el piloto inglés no piensa dejar la Fórmula 1 a corto plazo.

El piloto confesó en México que trabaja para renovar con Mercedes con un contrato extenso, pues su actual vínculo termina al final de la próxima temporada, 2023.

“No le he puesto un límite, estoy planeando un contrato plurianual con mi equipo. No sé cómo serán los próximos cinco años, creo que seguimos trabajando en eso. Hay muchas cosas que poner en marcha, acabo de lanzar mi compañía de producción y me siento bien en cuerpo y mente. Así que quiero continuar, podemos lograr muchas más cosas juntos y quiero estar aquí. Pero no sé, si Fernando se marcha quizás tenga que pensarlo dos veces porque me convertiría en el más viejo de la parrilla…”, explicó.

“Se filtró eso, ese relato de que estoy cerca del final de mi carrera. Estoy seguro de que todos en sus trabajos piensan qué van a hacer después, si quieren ir a otro sitio, si pueden crecer; supongo que también me sucede a mí. Ser un piloto es genial, pero quiero ver cómo voy a crecer desde este papel. Y creo que se puede ver el trabajo que hacemos con Ignite (una iniciativa benéfica del piloto y Mercedes), con Mission 44 (su fundación). Toto Wolff ha sido un gran líder y me ha permitido hacer cosas. Cuando Niki Lauda le decía que cómo me dejaba hacer estas cosas, al final se han dado cuenta de que apoyando a la gente para que sean mejores es bueno para todos”.

Hamilton también aseguro estar en un burno momento de su vida y se siente bastante enfocado. "Tengo mi casa y paso mucho tiempo en Reino Unido cuando voy a ver al equipo y veo a la familia. Siento que puedo llevar al equipo a por más títulos”, dice Hamilton, que este año se posiciona en 5 lugar en el Mundial de pilotos en busca de la primera victoria de la temporada.

Vale recordar que ha ganado al menos una carrera en todas sus campañas de F1, ininterrumpidamente desde 2007. Y aunque no lucha por el título, por primera vez desde 2013, no le faltan ganas de seguir dentro del Mercedes.

