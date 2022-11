Mattia Binotto abandona puesto como jefe de equipo de Ferrari

Este martes, Ferrari anunció que Mattia Binotto dejará su cargo como director de la Scuderia el próximo 31 de diciembre. Binotto había estado cuatro temporadas ostentando esa posición de máximo responsable del equipo, pero llegó el momento de presentar su renuncia.

"Con el dolor que esto conlleva, he decidido concluir mi colaboración con Ferrari. Me voy de una empresa que amo, de la que formo parte desde hace 28 años (de 1995 a 2022), con la serenidad que da el convencimiento de que me he esforzado al máximo para lograr los objetivos marcados. Dejo un equipo unido y en crecimiento. Un equipo fuerte, listo, estoy seguro, para lograr los más altos objetivos, al que deseo todo lo mejor para el futuro. Creo que es acertado dar este paso en este momento. Ha sido muy duro para mí tomar esta decisión", dijo por medio de un comunicado.