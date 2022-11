¿Max Verstappen define fecha de retiro de la Fórmula 1?

Max Verstappen es el actual campeón de la Fórmula 1. Sin embaro, el piloto neerlandés insinuó que podría retirarse de la F1 cuando expire su contrato con Red Bull en 2028.

Vale recordar que el neerlandés tuvo este año el título en el campeonato de pilotos de manera dominante: a partir de 15 victorias en 22 carreras, lo que representa un nuevo récord en una sola temporada.

Sin embargo, previo a la obtención de su tercera victoria consecutiva (récord en el Gran Premio de Abu Dhabi el domingo), destacó el impacto de la máxima categoría del automovilismo en su vida familiar y arrojó dudas sobre su futuro a largo plazo en el deporte.

Cuando se le preguntó si continuaría en la F1 cuando su contrato actual caduque en seis años, le dijo a Sky Sports: "Después de eso no lo sé, pero probablemente también dependa de cuán competitivos seamos en el 2028 (...) Todavía tengo tiempo. No quiero tomar decisiones drásticas ahora. Quiero hacer otras cosas. La F1 es increíble y he logrado mucho, y estoy muy feliz y orgulloso de eso, pero son muchos viajes y muchas carreras", argumentó Verstappen.