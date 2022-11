Mick Schumacher no seguirá con Haas y tiene futuro incierto en la Fórmula 1

Este Gran Premio de Abu Dhabi contará con algunos de los momentos más emotivos de la temporaa, pues será la última carerra de Sebastian Vettel y a él se suma el joven talento Mick Schumacher.

Casi al mismo tiempo que Haas anunciaba que no le prorrogaba su contrato y que fichaba a Nico Hulkenberg, el joven de 23 años sacaba un comunicado sobre la decisión en sus redes sociales.

"Ésta va a ser mi última carrera con Haas F1 Team. No quiero esconder el hecho de que estoy muy decepcionado por la decisión de no renovación de mi contrato. Sin embargo, me gustaría dar las gracias tanto a Haas como a Ferrari por darme esta oportunidad. Estos años juntos me han ayudado a madurar tanto técnica como personalmente. Y, sobre todo, cuando las cosas se vuelven difíciles, me he dado cuenta de cuanto amo este deporte. Fue irregular a veces, pero mejoré continuamente. Aprendí mucho y ahora sé, seguro, que merezco un lugar en Fórmula 1. El asunto no está ni mucho menos cerrado para mí. Los reveses sólo te hacen más fuerte. Mi fuego arde por la Fórmula 1 y lucharé duro para volver a la parrilla de salida".