Montoya y Gabby Chaves corren la décima válida del IMSA 2022

Los pilotos colombianos Juan Pablo Montoya y Gabby Chaves corren este fin de semana en la icónica pista de Road America, conocida como el “Parque Nacional de la Velocidad de Estados Unidos”, un trazado de 6.515 metros con 14 curvas, ubicado en la región de Kettle Moraine en Wisconsin, cerca de la ciudad de Elkhart Lake.

La décima válida del IMSA Weathertech en Road America, tendrá en escena 37 autos, entre los cuales 6 LMP2 y marcado con el #81 de DragonSpeed el auto que conducirá Juan Pablo Montoya y Henrik Hedman y dentro de los 9 de la clase LMP3, con el colombiano Gabby Chaves a bordo, el Ligier JS #36 de Andretti Autosport que conducirá junto con el hijo del dueño del equipo, Jarett Andretti.

Será una carrera de dos horas y 40 minutos en la que los colombianos están llamados a ser protagonistas, cada uno en su respectiva categoría.

Montoya ganó en LMP2 en el GP Mid-Ohio de IMSA 2022

Programación Road America IMSA

Sábado 6 de agosto

11:00 am - 11:15 am Clasificación - WeatherTech Championship (GTD /GTD PRO)

11:25 am - 11:40 am Clasificación - WeatherTech Championship (LMP3)

11:50 am - 12:05 pm Clasificación - WeatherTech Championship (LMP2 - Bronze /DPi)

Domingo 7 de agosto

9:05 am - 9:25 am Warm Up - WeatherTech Championship

1:40 pm - 4:20 pm Carrera - IMSA SportsCar

Con información y fotos de Fedeautos.