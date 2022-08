No les fue bien a los pilotos colombianos en Spa Francorchamps

Jerónimo Berrío 2022

Jerónimo Berrío debutó con podio en Spa Francorchamps

El piloto Jerónimo Berrío debutó con un tercer lugar conseguido en la segunda carrera de la cuarta ronda puntuable del Campeonato Francés de Fórmula F4 FIA, en la que tuvo una destacada participación, luchando en pista, realizando sobrepasos y manteniéndose como mejor piloto novato y el séptimo en el clasificador general.

En la primera carrera del fin de semana Berrío arrancó cuarto y cruzó la meta segundo pero una sanción por sobrepaso en bandera amarilla en la última curva lo privó de celebrar este resultado. En la segunda partió séptimo y cerró tercero entre 24 pilotos participantes. Para la tercera y última prueba cumplida el sábado 30 de julio, partió noveno y en la salida se puso octavo, empezó a ascender y cuando iba séptimo a mitad de carrera, luchando por la sexta posición, el piloto Enzo Peugeo lo golpeó muy fuerte en la parte trasera de su auto y lo dejó fuera de competencia. Al final fue clasificado en el puesto 20.

Montoya y Nico Baptiste en ronda del FRECA

La séptima ronda del Campeonato Fórmula Regional Europea By Alpine – FRECA cumplida el fin de semana en el legendario circuito de Spa Francorchamps, en Bélgica, no fue lo esperado para los pilotos colombianos Sebastián Montoya, de la escudería Telmex-Claro y Nico Baptiste, los dos regresaron a casa sin puntos en una fecha en donde la suerte no los acompañó. Sebastián terminó en los puestos 21 y 13, mientras que Nico cerró P.32 y P.27, respectivamente.

Sebastián Montoya tuvo una jornada complicada, para la primera carrera clasificó quinto, pero al tomar la partida, en la primera vuelta el piloto estonio Paul Aron lo chocó y obligó al corredor Claro a saltar sobre un bordillo para acabar en la grava.

Tras el hecho Sebastián retomó desde atrás, pero apenas pudo cerrar en el puesto 21, aunque finalmente fue ubicado decimosexto en los resultados tras varias sanciones a pilotos que le adelantaban por una serie de infracciones, sin embargo, en posición fuera de los puntos.

La segunda carrera de la jornada, celebrada el sábado 30 de julio, Sebastián arrancó decimotercero y ahí se mantuvo durante los 12 giros que duro la competencia al trazado de 7,004 kilómetros de largo, aunque peleó por avanzar, finalmente no lo consiguió y cerró en esa posición 13.

Por su parte Nico Baptiste luchó todo el fin de semana con problemas en su auto, no pudo clasificar bien y para ambas carreras salió desde atrás, obligado a luchar con el tráfico y lo que esto conlleva. Al final cerró en el puesto 32 y en el 27 en la carrera 2, en donde se destaca el haber esquivado un accidente en pista que le había podido significar algo peor.

Tunjo, quinto en su categoría en las 24 Horas de Spa

El piloto Oscar Tunjo disputó la edición 74 de las 24 Horas de Spa a bordo del Mercedes-AMG número 90 del equipo Madpanda Motorsport junto con el finlandés Patric Kujala, el argentino Ezequiel Pérez Companc y el inglés Shawn Walkinshaw. Finalizaron en la quinta posición de la categoría Silver Cup y en el rengló 22 de la general entre 66 participantes.