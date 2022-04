¿Por qué es inmanejable el Mercedes de Hamilton?

Hamilton lo hay dicho muchas veces en esta temporada: ‘No tenemos carro para disputar el título” y ello ha quedado en evidencia en cada una de las carreras que se han realizado para el calendario 2022 de la Fórmula 1, en las cuales los monoplazas que más brillo tienen, de lejos, son los de Ferrari y Red Bull.

Es evidente que la escudería alemana Mercedes ‘naufraga’ en un mar de problemas técnicos y de otra estirpe que tiene condenados por ahora a sus pilotos a estar por fuera del Top 5, si continúan las cosas en el estado actual.

La carrera fue más bien plana, con pocas emociones y con un ganador aplastante de principio a fin, Max Verstappen. Pero una vez finalizó la prueba, una frase del líder de la escudería Mercedes, Toto Wolff, ofreciéndole disculpas a Hamilton se convirtió en el ‘gran novelón’ que dejó el GP de Imola 2022.

Este resultado es el peor que ha tenido Hamilton en su paso por la Fórmula 1 y puso sombra sobre sus 7 títulos ganados en años anteriores y, por ello, al piloto británico se le oyó en muchas ocasiones su molestia con el comportamiento del carro y con el funcionamiento del equipo.

Incluso, ante las ‘disculpas' de Wolff por ‘darle un carro inmanejable’, Hamilton solo respondió:

Hamilton y Ocon se 'encontraron' en pits en Imola 2022. Ocon fue sancionado.

Muchos rumores y especulaciones que se multiplicaron este fin de semana en Imola aseguraban que Hamilton se había peleado con Wolff después de que el británico no pudiera superar la primera clasificatoria Q3 en la jornada del viernes. Lo que sí fue evidente fue un fuerte cruce de palabras entre ambos protagonistas.

Sin embargo, Wolf fue contundente cuando se le preguntó por el tema antes de que arrancara la carrera:

“No hay ninguna pelea, y no hay culpas a repartir, ni nada por el estilo. Hay presión, pero yo diría que la necesaria para hacer las cosas bien. Nadie en el equipo está cerca de disfrutar de lo que le ocurre a Mercedes en este momento”.

El punto más importante de este episodio es la diferencia de funcionamiento de los vehículos del equipo, ya que George Russell estuvo cerca de meterse en el podio, con un monoplaza más consistente y prácticamente igual al que pilotó Hamilton quien solo pudo llegar al puesto 11 en el meridiano de la carrera en Imola.

Sin embargo, esto tiene sus explicaciones que excluyen esa tesis y agravan la realidad de cualquier de los dos autos en determinadas circunstancias de pista.

Russell llegó en el cuarto lugar en el GP de Imola 2022

Al parecer el funcionamiento aerodinámico del Mercedes es mucho más predecible y estable cuando rueda solo en aire limpio, tal como sucedió con Russell. O menos peor, que es una definición más correcta. En cambio, Hamilton partió desde más atrás y se quedó casi toda la carrera incrustado en el alerón del auto de Pierre Gasly y en esa turbulencia el Mercedes pierde toda la adherencia por lo cual la carga de sus alas para compensarla se torna en un freno enorme en las rectas y nunca, nunca, tuvo una opción decente de sobrepaso. Además, el motor Mercedes no parece tener alientos superiores a los de la competencia.

Russell llegó en el cuarto lugar en el GP de Imola 2022

Este problema es tan complejo de resolver como de explicar. Mercedes se pifió en el diseño de su nuevo carro al tenor del reglamento 2022 que abrió todo un nuevo escenario aerodinámico que incluye el “efecto suelo”, que significa que ahora todo el piso y el costado del carro genera una succión enorme y el monoplaza tiende a comprimir las suspensiones al tope o pierde distancia con el asfalto y entra en una frecuencia de saltos llamada “porpoising” que lo hace inmanejable.

El equipo que peor ha resuelto el problema, que al comienzo fue genérico para casi toda la grilla es Mercedes, al menos al tenor de los resultados y sus tiempos de vuelta. O el que hace más evidente el fenómeno por su relevancia y la de su piloto líder.

Hamilton y su mala carrera en Imola 2022

Este asunto, que se deriva de la matriz del carro no es fácil de resolver, como lo prueban los resultados porque implica un rediseño de muchas partes, si no de su concepto integral de funcionamiento ante el aire por lo cual el futuro es muy incierto por las restricciones de reglamento para cambiar elementos, la reducción de los presupuestos y el tiempo que eso toma en diseños y validaciones en los túneles de viento. Si fuera cosa de una 'aletica' más, o menos, ya lo habrían pillado.

Por eso Wolff dijo que por ahí en seis o diez carreras podrían estar ajustados, si ‘pillan’ los defectos y encuentran la ruta para salir del lío, aunque entretanto los otros siguen progresando por lo cual el panorama no es tan predecible en la realidad.

Resultados GP Imola 2022

Al final de la carrera, un periodista le preguntó a Wolff si Mercedes había renunciado a luchar por el título, tras una nueva frustración en Imola, su respuesta fue:

“No. Llevamos cuatro carreras en el campeonato. Realmente nos falta rendimiento, y es cierto que no estamos luchando por una victoria. Pero eso no significa que en seis carreras a partir de ahora o en 10, no estemos peleando por el campeonato”.