Rally Dakar 2023: resultado y clasificaciones de la etapa 5

Al Attiyah (Toyota) y Carlos Sainz (Audi) siguen compitiendo reñidamente en el duelo por ganar el Dakar 2023. En la jornada de hoy, el catarí demostró ser el rey de las dunas y la arena imponiéndose en la batalla con una ventaja de 1'57" sobre el español y sigue ampliando su ventaja para repetir 'touareg' este año.

Sainz tuvo una buena noticia: la posición de su compañero Stephane Peterhansel (Audi), a 3'44" de Al Attiyah, lo que permite al español recortar posiciones con el francés, aunque sigue fuera del podio, en cuarta posición, a 34'52" de Al Attiyah, quien lidera la tabla.

Por su parte, Sebastien Loeb (Prodrive) perdió casi 20 minutos a su llegada con respecto al líder debido a un accidente, por ende, este sería su primer revés en la edición del Rally.

Otra de las malas noticias para los pilotos españoles fue el accidente que la catalana Laia Sanz y su copiloto italiano Maurizio Gerini sufrieron. Ambos salieron ilesos, pero no se puede decir lo mismo de su carro, que ha quedado destrozado. Según confirmó el medio español 'RTVE' y bajo la confirmación del equipo Astara, fueron cuatro horas de reparaciones, tras ello, Sanz y Gerini pudieron continuar y tratarán de salvar la papeleta para continuar en la carrera.

¿Qué pasó con las motos?

En motos, tras haber ganado una etapa, Joan Barreda no tuvo una presentación acorde a ello. Finalizó con el 14º mejor tiempo de la jornada, pese a salir con la bonificación de 4’21” por abrir pista. Además, para terminar de sufrir una etapa estresante, el piloto de Torreblanca sufrió una caída en los últimos 20km.

"Ha sido un rebote en una hierba de camello, he salido hacia delante y me cayó la moto encima y me dio en la cabeza", comentó 'Bang Bang', que sigue sumando heridas a la fractura que sufre en el pie izquierdo.

Barreda finalizó a 14 minutos del ganador, Adrien Van Beveren, del equipo de Honda (4h27’28”) que se apuntó en la etapa gracias a los 41” de bonificación por abrir pista sobre José Ignacio Cornejo (Honda) , quiens e quedó a 13” del francés. En tercer lugar, la revelación de este Dakar: Mason Klein (KTM).

En la general provisional sigue mandando Skyler Howes seguido de Kevin Benavides a 44” y con Klein, tercero, a 1’40”. Barreda desciende hasta la sexta posición.

