Regresa la F1 con el Gran Premio de Bélgica 2022: fechas y horarios

El Gran Premio de Bélgica 2022 marca el regreso de la F1 luego de las vacaciones de verano y los pilotos y escuderías ya se alistan para afrontar el trazado de Spa-Francorchamps que para esta carrera no tendrá el ingrediente de las lluvias, que muchas veces ha condimentado el espectáculo, y que, según rumores, podría ser el último episodio en esta pista europea para las próximas temporadas.

Verstappen ganó el GP de Francia en 2021

Verstappen, líder solitario

Al Gran Premio de Bélgica llega el que por ahora es dueño absoluto del campeonato, Max Verstappen de Red Bul quien lidera con suficiencia y una ventaja de 80 puntos sobre su más cercano competidor, Charles Leclerc de Ferrari que cada vez ve más lejos la opción de pelear por el título.

Leclerc hizo la pole e iba ganando la prueba hasta que Ferrari lo llamó a pits

Ferrari en crisis

Precisamente Leclerc y Sainz, quienes marchan segundo y quinto respectivamente, no tienen muchas esperanzas de cara a la segunda parte del campeonato, pues ya la escudería italiana anunció que no tiene mejoras en los monoplazas y que están ajustando las estrategias para no seguir perdiendo las carreras en los pits. ¿Corregirán los errores para volver a la senda de la victoria? De no cambiar el manejo del equipo, Ferrari también perdería el segundo puesto en la clasificación de constructores para este año.

Hamilton quedó segundo en el GP de Francia 2022

Mercedes en ascenso

Caso contrario el de la escudería alemana que sin proporcionarle grandes mejoras a sus carros, por lo menos los ha hecho consistentes y sus pilotos han finalizado en los podios de las cuatro últimas carreras, incluso realizando el 2-3, con un Hamilton que está renaciendo en el campeonato con 5 podios en línea, entre ellos 3 segundos lugares, y un Russell que sigue con una buena temporada, ahora en el cuarto puesto de la clasificación general. Es más, los expertos anticipan que uno de los dos pilotos ganará por lo menos una de las carreras faltantes en el calendario y que pueden ser más.

Clasificación pilotos F1 2022

Los detalles

Verstappen y Red Bull llegan como favoritos por su gran momento y por el circuito que favorece los motores más potentes.

Mercedes va por un nuevo podio, muy seguramente con Hamilton que conoce este circuito en el que ha ganado 4 veces.

Pérez podría superar a Leclerc en el segundo lugar y Hamilton podría hacer lo mismo con Sainz por el quinto puesto, ambos pilotos de Ferrari están en riesgo de descenso.

McLaren y Alpine con sus pilotos seguirán luchando por el cuarto lugar en el campeonato de constructores y sus pilotos por las posiciones de la mitad de la clasificación general.

Aston Martin con Vettel y Haas con Bottas también podrían ofrecer las sorpresas de la jornada del próximo domingo.

GP de Hungría 2022, Hamilton

Horarios GP Bélgica 2022 – hora Colombia

Viernes 26

Entrenamientos libres 1: 7:00 am

Entrenamientos libres 2: 10:00 am

Sábado 27

Entrenamientos libres 3: 06:00 am

Clasificación: 09:00 am

Domingo 28

Carrera: 08:00 am

Gran Premio de Canadá 2022

DATO

Michael Schumacher logró en Spa la primera victoria de su carrera y luego logró otras cinco que lo dejan como el piloto con más victorias en este circuito. Le sigue Ayrton Senna con 5 y empatan con 4 Kimi Raikkonen, Jim Clark y Lewis Hamilton. La escudería con mayor número de victorias es Ferrari, con 14.