Renault pone en venta su equipo de Fórmula 1

La participación de Alpine en la Fórmula 1 está generando incertidumbre. El grupo Renault ha hecho una nueva reestructuración de prioridades, y parece que la F1 no ocupa las primeras posiciones dentro de la lista. De hecho, los mismos portavoces han admitido que están valorando vender el equipo usado en la competencia.

Alpine ha sido el equipo de Fernando Alonso las dos últimas temporadas de l aF1, pero ahora parece que la continuidad podría estar peligrando. No da la sensación de que vaya a ser algo inminente, pero Renault ha puesto el equipo en venta y compradores no van a faltar.

"El equipo puede capitalizar la valoración financiera de los activos del equipo de Fórmula 1", señalaron los voceros. De hecho, ese fue el método que utilizó Renault para comunicar que, efectivamente, el equipo Alpine de Fórmula 1 está en venta. No es la única reestructuración que ha llevado a cabo la marca, pero sí la que más afecta a la competencia.

Renault está llevando a cabo una serie de cambios estructurales en la empresa y uno de ellos ha sido el de vender a Geely el 50% de su fábrica de motores. Precisamente, el grupo chino podría postularse como uno de los grandes interesados en quedarse también con el equipo de Fórmula 1 en un futuro.

Para entender la situación de Alpine, hay que tener en cuenta que en teoría tienen un vínculo con la Fórmula 1 hasta 2026, pero eso no significa que no puedan vender su equipo. Además, Renault es uno de los dos motoristas actuales, junto a Ferrari, que aún no ha confirmado su presencia en Fórmula 1 más allá de 2026, con los nuevos motores ordenados por la FIA.

Vale recordar que esta no es la primera vez que ocurre, pues Renault ha tenido intermitencias en la parrilla de la Fórmula 1. Estuvieron entre 1978 y 1985, tras lo que Benetton cogió su testigo. En 2002 compraron Benetton para regresar, pero solo duraron hasta 2010, tras lo que le vendieron el equipo a Lotus. Sin embargo, en 2016 le volvieron a comprar el equipo a Lotus y aún aguantan, aunque bajo el nombre de Alpine.

