Ricciardo confirma que no seguirá con McLaren en 2023

No va más, Daniel Ricciardo terminará su contrato con McLaren para el final de temporada de la Fórmula 1 2022.

De acuerdo con lo explicado por la famosa escudería británica, originalmente tenía un contrato que lo llevaría hasta el final de la campaña 2023.

“Ha sido un privilegio formar parte de la familia de McLaren Racing durante las dos últimas temporadas, pero tras varios meses de discusiones con Zak y Andreas hemos decidido rescindir mi contrato con el equipo antes de tiempo y acordar la separación mutua al final de esta temporada", publicó en un comunicado este miércoles.

(Lea también: DeLorean revela dos impresionantes prototipos eléctricos que serán el futuro).

Pese a que el australiano no dio luces de su futuro, sí dejó claro que “no me arrepiento de nada y estoy orgulloso del esfuerzo y el trabajo que le di a McLaren, especialmente la victoria en Monza, la temporada pasada (...) Nunca he estado más motivado para competir y formar parte de un deporte que me gusta tanto y estoy deseando ver lo que viene".

La salida de Ricciardo sucedió tras varios meses de especulaciones, pues se dice que la escudería tiene planes de fichar a Óscar Piastri a partir del próximo año. Sin embargo, vale recordar que el corredor está enfrentando una disputa contractual con el equipo de Alpine F1.

(Siga aquí: Gordon Murray confirma que el superdeportivo T.33 es legal en las calles de EE. UU.).

Respecto a Ricciardo, Zak Brown, Director ejecutivo de McLaren, dijo que esperaban mejores resultados cuando decidieron incluir en el equipo al ocho veces ganador de grandes premios.

“Daniel ha sido una gran incorporación a McLaren y ha sido un placer trabajar con él. Me gustaría agradecerle todos sus esfuerzos durante las dos últimas temporadas, tanto en la pista como en la base (...) No es ningún secreto que esperábamos poder conseguir más éxitos juntos, pero verle subir a lo más alto del podio como piloto de McLaren ha sido todo un acontecimiento. Le deseamos lo mejor para el futuro y vamos a disfrutar juntos del resto de la temporada".

Más noticias

- Hyundai Santa Cruz Night 2023, la nueva variante de la pick-up

- Land Rover Defender llega con la edición especial Camel Thophy

- McLaren Solus GT pasa a la vida real