Verstappen ganó el GP de España y junto con su equipo lideran la F1

Se confirmó lo que se estaba viendo en las últimas carreras: Ferrari está viviendo un preocupante declive, las mejoras de los monoplazas de las escuderías Mercedes y McLaren no sorprendieron a los más fuertes de la parrilla y Red Bull confirmó en el Gran Premio de España 2022 el estupendo momento que vive en el campeonato mundial, pues no solo sus pilotos hicieron el 1-2 en la carrera, sino que Verstappen ahora es el nuevo líder entre los pilotos y la escudería Red Bull superó a Ferrari como la mejor del año, por ahora. Aunque no todo fue ‘color de rosa’.

Esto en razón de que, aunque el campeonato 2022 de F1 cambió de ‘dueños’, en Red Bull quedó un resquicio de malestar luego de que el mexicano Pérez estuviera en la punta en el último cuarto de la carrera, después de un despiste de Verstappen, y por una orden radial de esas que tantas ampollas han levantado en la historia del automovilismo, debió dejar pasar a este último en la vuelta 49 de las 66 que se corrieron con la ‘excusa’ de que tenía mejores llantas y ritmo.

Pérez, que llegó en el segundo lugar, aceptó la orden, pero anunció un cortante “Equipo, luego tenemos que hablar”, pues para el mexicano no era justo soltar el acelerador para dejar pasar a su compañero, pero entendiendo que su victoria le daría el paso al primer lugar en la clasificación general de pilotos.

Pero ¿y qué pasó en la carrera?

Al principio Leclerc de Ferrari, quien obtuvo la ‘pole position’, arrancó de forma perfecta y tomó el liderato del Gran Premio de España sin ningún problema, hasta que, en el meridiano de la prueba, vuelta 27, anunció por su radio que estaba perdiendo potencia y esto lo obligó al retiro. Y no solo perdió la carrera, también el liderato y de paso su equipo la primera posición en constructores.

Verstappen tuvo un inicio de carrera errático. Aunque partió bien, manteniendo su segundo lugar, hasta la mitad de la prueba estuvo en el tercer lugar, incluso detrás de George Russell de Mercedes con quien libró un par de duelos. Según su información al equipo, tenía problemas con el DRS para los sobrepasos. Y también fue evidente el despiste en la curva 4 del circuito de Barcelona, en donde se fue a la grava y terminó en el cuarto puesto. Al final, con el intercambio de lugares con su compañero pudo ganar.

Pérez siempre estuvo firme y nunca salió del tercer lugar en carrera, tuvo ritmo, buen manejo, velocidad. Lidero por momentos la prueba, pero dos veces tuvo que cederle el paso a su compañero. Se quejó de la última, pues también hubiera podido ganar la carrera.

Russell de Mercedes hizo un trabajo impecable. Con más pericia que carro estuvo por momentos entre el primer y el segundo puesto del GP de España, pero el dominio de los Red Bull le pusieron por delante su velocidad y terminó en un tercer puesto muy merecido. Pérez lo rebasó sin problemas.

Sainz de Ferrari también se despistó al principio de la carrera y se salió en la misma curva de Verstappen en la vuelta 7, perdiendo la tercera casilla, para quedar relegado a la posición 11. Desde allí, le tocó remontar y pudo alcanzar al final la 4 casilla.

Hamilton de Mercedes partió sexto y en la primera curva recibió un golpe por parte de Magnussen de Haas que lo envió a pits para la reparación y pudo volver a la carrera, pero en la posición 19. Desde allí le tocó remontar y fue el piloto que más puestos recuperó en el GP de España 2022, pues logró ver la bandera a cuadros en la quinta posición. Por momentos fue cuarto, pero el Ferrari de Sainz también demostró más velocidad. Como curiosidad, el público votó por el como el ‘piloto del día’, algo que desde que era tricampeón no obtenía.

Para destacar…

Bottas sigue exprimiendo al máximo el potencial de su Alfa Romeo y una vez más logró sumar y meterse en el sexto lugar.

sigue exprimiendo al máximo el potencial de su Alfa Romeo y una vez más logró sumar y meterse en el sexto lugar. Ocon de Alpine finalizó séptimo y sigue siendo el mejor piloto de la escudería, su compañero, el español Fernando Alonso , también terminó en los puntos, pero en la casilla 9.

de Alpine finalizó séptimo y sigue siendo el mejor piloto de la escudería, su compañero, el español , también terminó en los puntos, pero en la casilla 9. Norris de McLaren también sacó la cara por el equipo, pues finalizó en el octavo lugar, mientras que su compañero Ricciardo que no ha tenido una buena temporada, finalizó en el puesto 12.

de McLaren también sacó la cara por el equipo, pues finalizó en el octavo lugar, mientras que su compañero que no ha tenido una buena temporada, finalizó en el puesto 12. El último lugar en los puntos fue para Tsunoda de Alpha Tauri, quien se llevó un punto al ser décimo.

de Alpha Tauri, quien se llevó un punto al ser décimo. Vettel con su Aston Martin estuvo muy cerca de meterse en los puntos, terminó 11.

con su Aston Martin estuvo muy cerca de meterse en los puntos, terminó 11. Como ya se dijo, con estos resultados ahora Verstappen y la escudería Red Bull mandan en el campeonato de F1 2022 y no se ve que las cosas vayan a cambiar.

La próxima carrera será para el Gran Premio de Mónaco 2022. Un circuito callejero en el principado en el que la sesión de clasificación será clave para determinar el ganador, pues los sobrepasos son casi imposibles en el angosto trazado.