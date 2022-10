Wolff habla del tiempo de Hamilton en la Fórmula 1

Toto Wolff, jefe de equipo de Mercedes, aseguró que los planes de Lewis Hamilton siguen manteniendo a la escudería alemana en su futuro próximo. Según el propio Wolff, el piloto firmará contrato por otros cinco años cuando llegue a su fin el que tiene actualmente.

Así las cosas, Wolff se ve tranquilo y optimista respecto al futuro del corredor británico. También aseguró que la Fórmula 1 es todo lo que le importa a Hamilton, por lo que sus demás actividades son consideradas como un ‘hobby’ para él.

"La ventaja es que los dos vivimos en Mónaco, cerca uno del otro y la semana pasada nos sentamos a hablar. Me dijo que tenía cinco años más por delante y me preguntó cómo lo veía. Durante estos años, hemos crecido juntos y somos transparentes el uno con el otro. Lewis será el primero en decirme cuando crea que ya no puede más", dijo Wolff en una entrevista con el ‘Channel 4’ del Reino Unido.

"No tengo dudas de que firmaremos un nuevo contrato, eso va a pasar, los dos siempre estamos dispuestos a hablar abiertamente de futuro. Lewis está completamente centrado en la Fórmula 1 y es lo que guía su vida, el resto de cosas son sólo hobbies", detalló.

Asimismo, Wolff aseguró no entender por qué los competidores fijan los 40 años como el momento para decir adiós a la competencia de primer nivel.

Según la percepción del austriaco, un claro ejemplo de resistencia y agilidad es Fernando Alonso, quien mantiene un rendimiento competitivo a esa edad.

"No sé por qué motivo 40 años es una edad que dice que ya no eres adecuado para seguir en Fórmula 1 como piloto de carreras. Si miras a Fernando, con 41, sigue ahí y no sé si es el mismo Fernando que cuando tenía 25 años, pero sigue siendo un piloto muy competitivo. Lo mismo pasa con Tom Brady, una persona que admiro y a sus 44, sigue todavía en el campo", comentó.

Finalmente, Wolff se refirió a la llegada de George Russell al equipo, la cual ha sido una incorporación importante para acompañar a Hamilton.

"George ha sido una gran incorporación, es un gran piloto dentro y fuera de la pista, Lewis y él son muy transparentes el uno con el otro. Los dos han ayudado mucho al desarrollo del equipo este año. Claro que esperaba que Mercedes pudiera ganar carreras, pero no ha sido así. Ese momento llegará y también podrá luchar por ser campeón del mundo. Es bueno para nosotros tenerlo a largo plazo", dijo el jefe de equipo.

