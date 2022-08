¿A cuánto el golpe? Estrellaron un Nissan Z justo antes de la entrega a su nuevo dueño

Pocas cosas se comparan con la felicidad de estrenar carro nuevo más aún cuando el carro en cuestión es el Nissan Z que hasta hace poco comenzó a ser entregado. Para uno de ellos, sin embargo, la alegría duró poco pues al parecer mientras lo esperaba en el concesionario, el empleado encargado de llevarlo allí lo estrelló.

El desafortunado incidente tuvo lugar en un concesionario de Puerto Rico y fue dado a conocer por un usuario del grupo The New Nissan Z en Facebook que subió un video del carro estrellado dentro del lote del concesionario. Aunque no se conocen las causas del accidente, más allá de que el choque fue contra una RAM 1500, la lluvia y seguramente una mal calculada dosis de acelerador tuvieron mucho que ver.

Como se puede ver en el video los daños sufridos por el Nissan Z, de color Rosewood Metallic y al parecer equipando el paquete Z Performance, son extensos. Prácticamente todo el costado izquierdo del carro está golpeado, tal vez por los efectos del golpe el capó está abierto, el ángulo de la llanta delantera nos hace pensar que podría haber daños en la suspensión y los airbags desplegados también dan cuenta de lo fuerte que debió ser el golpe.

Nissan Z 2023, estrellado Puerto Rico

La farola del Nissan Z también se rompió y la manija de la puerta del conductor parece como si la hubieran arrancado a la fuerza, completando un acumulado de daños que esperamos no se haya complementado con más cicatrices del otro lado del carro.

Nissan Z 2023, estrellado Puerto Rico

Aunque seguramente todos estos daños podrían llegar a repararse, la cuenta daría una suma nada despreciable, pero más allá de eso resta saber qué tuvo que decir al respecto el ahora defraudado dueño que se quedó con las ganas de recibir su nuevo Nissan Z 2023. Y en todo caso el hecho de que los airbags se hayan desplegado nos llevan a pensar que pudo haber daños estructurales, por lo cual muy probablemente este deportivo sea dado por pérdida total.

Nuestro pésame tanto a quien estrenó como a quien no estrenó este Nissan Z.