¿A cuánto el golpe? Ferrari SF90 estrella fila de carros parqueados

Halesowen es una pequeña localidad en el condado de West Midlands, en Inglaterra, que la semana pasada, específicamente el miércoles 25 de mayo, fue testigo de una ‘fuerte’ escena. Como se ve un video captado por una cámara de seguridad, un Ferrari SF90 estrella de frente tres carros parqueados al lado de la vía, y por si fuera poco su conductor no demora en huir del sitio.

Esto último, además de que la imagen del video solo alcanza a captar el lugar donde se da el choque, no permite saber las razones que desembocaron en el accidente involucrando al Ferrari SF90, que así como pudieron ser una pérdida de control por parte del conductor (que no parecería lo más probable) también pudo ser debido a un momento de desconcentración.

Ferrari SF90 estrellado. Foto Haden Cross Fire Station

Algo que llama la atención es justo después del golpe, el conductor no tarda en comenzar a buscar salir del carro y no lo hace abriendo la puerta (con todo y que no parecería estar dañada) sino por la ventana que estaba abajo (en el video no se ve que se rompa). Como dice la misma publicación, el conductor estaría ileso.

Tras el accidente la policía continúa en la búsqueda del conductor del Ferrari SF90, según dijeron al medio Daily Mail. El vehículo fue confiscado y la investigación continúa.