¿A cuánto el golpe? James May estrella su Mitsubishi Evo VIII

Como vimos hace unas semanas, el pasado 16 de septiembre de estrenó en Amazon Prime Video el más reciente especial de The Grand Tour, llamado A Scandi Flick, donde los tres presentadores debían “manejar a través de la última tierra salvaje de Europa”. Tal como podía suponerse, no todo iba a salir como lo esperado, pero efectivamente no todo salió como se esperaba.

Sin dar mayores spoilers sobre lo demás que ocurre en A Scandi Flick, en uno de los retos los tres presentadores debían acelerar en sus carros a través de un túnel cuyas luces se prendían únicamente al ellos pasar y frenar antes de llegar al final. Todo iba bien hasta que James May, en su Mitsubishi Lancer Evolution VIII, no alcanzó a frenar a tiempo.

“Ese fue un enérgico arranque para James May”, dice Hammond cuando ve al Evo VIII arrancar a fondo, una rápida salida que terminó en un fuerte golpe de lado contra un muro después de haberse deslizado para no estrellarse de frente. Una toma externa, con Clarkson en primer plano viendo el golpe a pocos metros, es seguido por otra toma desde adentro del carro donde vemos cómo May se ‘sacude’.

Mitsubishi Lancer Evolution VIII, The Grand Tour

Por fortuna las lesiones no fueron de gravedad. Como se conoció hace algunas semanas, tras ese golpe James May tuvo una lesión en su cuello, que no le impidió continuar con el rodaje del especial. Su carro, también, pudo seguir después de varios arreglos.

Ahora, es de anotar que con todo y el gran equipo de producción que conlleva The Grand Tour, extraña que no se hubieran tomado mayores medidas de seguridad al menos para este reto. Como mínimo, el uso de un casco habría reducido los riesgos e incluso pudo haber evitado las lesiones sufridas por May.