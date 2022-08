¿A cuánto el golpe? Un Lamborghini fue ‘atropellado’ por un Hyundai

A quienes nos gustan los carros usualmente tenemos ‘buen ojo’ y desde lejos podemos ver cuando algo raro o exótico se acerca. Lamentablemente este no fue el caso del conductor de un Hyundai i40 en la ciudad de Leeds, Inglaterra, cuando ayer en la mañana al parecer no vio al Lamborghini Huracán Performante Spyder que se acercaba sino hasta cuando fue tarde. Demasiado tarde.

Cuando se disponía a salir de una esquina y hacer un cruce a la derecha, por alguna razón el conductor del Hyundai i40 no vio al Lamborghini que se acercaba, lo chocó en su parte frontal y, por si fuera poco, literalmente le pasó por encima y solo se detuvo hasta cuando quedó atascado allí. El momento del choque fue captado por cámaras de seguridad.

En las imágenes compartidas por el Daily Mail, el Hyundai i40 quedó con su frontal bastante afectado en la parte derecha pero sin duda el Lamborghini Huracán Performante Spyder fue el que terminó llevando la peor parte. Por fortuna no hubo heridos como resultado de este incidente.

Hyundai atropella a Lamborghini. Foto: Daily Mail

Según un vocero de la policía de West Yorkshire, “a las 10:24 am la policía fue llamada a una colisión de tráfico entre un Lamborghini y un Hyundai en la esquina de Whitehall Road y Dixon Lane en Leeds. No hubo heridas de gravedad”. A la escena también llegó una ambulancia para atender a los implicados, de quienes por cierto no se han conocido declaraciones.