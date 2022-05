Abarth 500 eléctrico se deja ver en fotos espía

En marzo pasado, Olivier François, CEO de Abarth, confirmó que la marca ya estaba trabajando en su primer vehículo eléctrico que esperan presentar en el mercado europeo en 2023. Se trata de una versión deportiva del 500, del cual gracias al fotógrafo espía Walter Vayr ya tenemos las primeras imágenes.

Lo primero a tener en cuenta es que las imágenes muestran una mula de pruebas, lo cual quiere decir que no se trata de una unidad con el diseño final que tendría el Abarth 500 eléctrico de producción sino un prototipo donde se solo estaría probando su motorización. ¿Cómo se sabe entonces que es uno eléctrico? Un papel de la ventana.

“332 BEV Abarth M 001” se lee en la hoja de papel pegada en la ventana trasera derecha. En este código, según Vayr, 332 hace referencia al nombre o código del proyecto Fiat 500e; BEV por supuesto quiere decir battery electric vehicle (o vehículo eléctrico); y M001 querría decir que se trata del primer prototipo del modelo.

Debido a todo esto vemos que la carrocería de este Abarth 500 eléctrico es prácticamente la misma del 500 eléctrico convencional, diferenciada únicamente por los rines de Alfa Romeo que tal vez no lleguen al modelo de producción.

Por el momento no se conocen datos oficiales sobre la motorización del futuro Abarth 500 eléctrico. En su momento, François solo comentó que es un proceso más complicado de lo que pensaba pues “si quieres hacer un verdadero Abarth, no puede ser la misma motorización. Una vez tienes la potencia y torque que quieres, ya no es la misma motorización, o la misma transmisión o los mismos frenos. Todo tiene que ser adaptado”.