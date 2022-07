Aire acondicionado: consejos para enfriar de manera efectiva el interior del carro

El aire acondicionado para los carros es parte del equipamiento de serie que ofrecen los fabricantes en casi todas las versiones de sus modelos. Pese a que en la actualidad es casi imposible no contar con este instrumento, hace más de una década sólo los automóviles de gama alta contaban con uno de estos elementos.

(Además: Zonas de parqueo pago: ¿qué pasa si no realiza el pago?).

De hecho, ha ganado relevancia contar con un aire acondicionado por los beneficios que otorga: proporciona enfriamiento, calentamiento, desempaña los vidrios, filtra el aire y controla la humedad.

Algunas de las recomendaciones más comunes están relacionadas con las temperaturas ideales. En ese sentido, lo mejor es tenerla entre los 20 y 24° C.

(Además: Salida de patios en Bogotá: así puede tramitar cita en la Ventanilla Única de Servicios).

Según el Centro de Experimentación y Seguridad Vial Colombia (Cesvi), cuando se conduce a 30° C en la cabina, las fallas en la conducción aumentan y el tiempo de reacción se reduce un 22 por ciento.

(Le recomendamos: Google Maps: así puede hacer que su viaje sea más eficiente).

De hecho, estudios realizados en España señalaron que el riesgo de sufrir un accidente se incrementa hasta un 20 % al conducir con una temperatura elevada.

Asimismo, un conductor que anda a 90 kph expuesto a alta temperatura alcanza a recorrer una distancia de 41 metros antes de accionar el pedal del freno. Con una temperatura entre 19 y 24°C, se realiza la misma acción en 25 metros de recorrido.

Consejos para usarlo

Conociendo la importancia de este elemento, colocar los difusores de salida del aire acondicionado hacia arriba resulta ser lo más eficaz para que el conductor, copiloto y demás pasajeros puedan beneficiarse de los efectos del sistema de refrigeración.

(Le puede interesar: Llanta de repuesto: conozca la multa por no llevarla).

Haciéndolo de esta manera la corriente de aire y el frío se reparten de una forma uniforme dentro de la cabina. A decir verdad, esta circulación resulta útil, pues el aire frío tiende a bajar (contrario a lo que ocurre con el aire caliente), se produce un ‘efecto cortina’ que circula por todo el habitáculo refrescando a todos los pasajeros.

También es importante que lo utilice gradualmente, ya que puede dañar el sistema. Es decir, comience por activarlo en baja intensidad, a medida que vaya avanzando en el camino, podrá ir subiendo la potencia.

(Además: Ventanilla Única de Servicios: cómo crear un usuario y contraseña paso a paso).

Por otra parte, puede activar el modo de recirculación. De esta manera, el sistema mueve el aire frío del habitáculo y no toma el del exterior. En algunos modelos esta opción se desactiva automáticamente, si no es así, no debe dejarlo todo el tiempo.

(Le recomendamos: Conozca la multa por bloquear una calzada).

Cuando se encuentra en condiciones de un calor extremo, lo recomendable es que antes de subirse al vehículo lo ventile bien. Lo primero es bajar las ventanas para igualar las temperaturas del interior y del exterior.

(Lea también: Semáforos en Colombia: ¿qué clases hay?).

Muchos de los sistemas actuales son climatizadores. Estos tienen un sensor que mantiene la temperatura constante a gusto de los ocupantes. De hecho, estos tienden a sofisticar cada vez más los sistemas e incorporan opciones de climatización bi-zona, tri-zona y de cuatro zonas.

Finalmente, recuerde que todo mantenimiento debe ser efectuado por personal especializado y en sitios reconocidos, pues la mayoría de daños ocurren en fallas se presentan en mangueras, fisuras en el radiador o mal funcionamiento del compresor.

Además, evite averías desconectando el sistema en las mañanas para que no se sobrecargue la batería y manteniendo las ventanas cerradas cuando lo use.