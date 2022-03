Antonov AN-225: fin del sueño

Lo confirmó el pasado 27 de febrero el propio ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba: el único avión Antonov AN-225 Mriya del mundo fue uno de los primeros blancos de la intervención rusa sobre su país, debido a que se encontraba en el patio de mantenimiento del bombardeado aeropuerto de Gostomel (su hogar), en las afueras de Kiev.

La noticia no es de poca monta. Se trata nada menos que del avión más grande del mundo, poseedor de varios récords en virtud de su versatilidad y gran maniobrabilidad y armado con una enorme plataforma de carga que resultó muy útil para empresas y gobiernos, así como para ayudar en operaciones de carácter humanitario.

Su diseño y construcción duraron más de cinco años en la sede de la armadora Antonov, ubicada en la región de Ucrania cuando esta formaba parte de la URSS y, en principio, fue concebido, exclusivamente, para servir como transporte de los equipos que formaban parte del programa espacial de la Unión.

Para llegar a semejante armatoste fue necesario extender las alas y ubicar dos motores adicionales del también enorme (aunque no tan gigante como este) AN-124 Ruslán. Con esto se pudo estirar la cabina de 36,5 a 43,3 metros y aumentar la carga útil de 150 a 250 toneladas.

242 Récords mundiales ostenta el AN-225 Mriya, lo que inspiró el eslogan actual de Antonov: “Ningún otro nombre tiene más peso”

El Antonov AN-225 Mriya sumaba 84 metros de longitud, 88,4 de envergadura (de punta a punta de las alas) y una altura de 18,1 metros. Pesó 285 toneladas sin un solo kilo de carga en su interior, pero lograba despegar hasta con 640 toneladas de peso, incluido el combustible, que con el tanque lleno alcanzaba las 300 toneladas.

A pesar de estas enormes cifras lograba una velocidad crucero de 800 kph y un alcance de hasta 15.500 km con full combustible, y de 4.000 si se le adicionaban 200 toneladas al área de carga. En la práctica, participó en el transporte intermodal, llevando tractomulas, helicópteros, barcos o vagones de tren, en los sectores minero y energético y en la industria automotriz, entre varios otros.

Funcionaba para ello con un sistema de rampas de 120 metros de largo que soportaban hasta 200 toneladas de peso durante el cargue y descargue y otras de hasta 50 y 120 toneladas de capacidad, además de una grúa con una especie de cabestros capaces de levantar hasta 30.000 kilos (un helicóptero, por ejemplo) y ubicarlos en su interior.

Estas maniobras se les facilitaban a los operarios gracias a que el avión era capaz de inclinarse hacia adelante antes de extender las rampas para cargar o descargar la bodega de 1.300 metros cúbicos de capacidad, virtudes que demostró con creces durante su primer vuelo comercial, que realizó en el 2002 entre Stuttgart (Alemania) y el sultanato de Omán, ubicado en la península arábiga, con 187,5 toneladas a bordo.

Es lamentable la desaparición de este monstruo del aire, aunque no se compara con la absurda arremetida contra los ciudadanos ucranianos, cuyas vidas no se podrán reponer jamás, como sí podría hacerse con el AN-225 Mriya, cuya puesta en marcha tardaría alrededor de otros cinco años desde la primera tuerca, según los ingenieros de Antonov, aunque al tenor de la ingeniería actual, 34 años más adelante probablemente resulte totalmente diferente o no sea factible desde el punto de vista económico.

