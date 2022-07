Apple contrata a ingeniero de Lamborghini

Desde hace algunos años ha sonado la información de que Apple estaría desarrollando un vehículo y rumores de trabajos con diferentes fabricantes como Hyundai y Kia también han hecho parte de todo. Ahora, la más reciente información le daría un giro interesante al proyecto pues según reporta Automotive News, Apple habría contratado a un ingeniero de Lamborghini.

No cualquier ingeniero además, sino a Luigi Taraborrelli, quien desde 2008 fue el jefe de investigación y desarrollo de chasís, y teniendo como labor el desarrollo de sistemas como suspensión, dirección, frenos y asistencias de manejo en los Urus, Huracán, Aventador, Centenario y Veneno.

Esto no necesariamente querría decir que el primer vehículo de Apple vaya a ser un deportivo o al menos estar centrado en el desempeño pues según se ha informado la compañía querría que se trate de un vehículo donde predomine la conducción autónoma. Sin embargo, como todo lo que ha circulado alrededor de este proyecto han sido rumores, no podemos hacer sino especular.

Sin importar lo que vaya a ser el resultado final del primer vehículo de Apple, la contratación de Taraborrelli nos dice al menos dos cosas: por un lado que el proyecto sigue en pie, y por otro nos lleva a pensar que el rumor surgido en septiembre del año pasado que decía que la compañía habría decidido llevar a cabo el desarrollo por su cuenta sería cierto.

La meta de Apple sería iniciar la producción de su primer vehículo en 2024, lo cual en tiempos de esta industria quiere decir que ya deberían tener todo muy adelantado. A nuestros ojos algo difícil de creer pues todavía no tenemos ningún tipo de información oficial, no se han visto unidades de prueba y en general son más los rumores y especulaciones (no hay sino que ver las diferencias en la cantidad de los renders que se han hecho). ¿O será que más bien han logrado mantener muy bien su secreto?