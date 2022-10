Aston Martin subasta el pasado y asegura parte del futuro

En días pasados se realizó en Londres la subasta caritativa Sixty Years of James Bond donde varios vehículos de la última película de la saga, No Time To Die, fueron ofrecidos al público, incluyendo un V8 Vantage de 1981, un DBS Superleggera 007 Edition y una de las réplicas del icónico DB5 que se usó para las escenas de acción, el centro de atención.

Aston Martin DB5 Stunt Car, No Time To Die

Con todo y las “heridas de guerra” recibidas durante el rodaje de la película, el hecho de que se trate de una réplica y no un Aston Martin DB5 original y un interior que se asemeja más a un carro de rally que un icónico clásico, alguien no tuvo problema en desembolsillar 3.2 millones de dólares por él.

Aston Martin DB5 Stunt Car, No Time To Die

Frente a esto, los 703.000 dólares pagados por el Aston Martin V8 Vantage, que también tuvo su tiempo frente a la cámara en No Time To Die, no parecen tan escandalosos. Y menos aún los 449.000 dólares que pagaron por el DBS Superleggera. Como mencionamos más arriba, por la naturaleza de esta subasta el dinero recaudado fue repartido entre varias obras de caridad.

Por otro lado, la misma Aston Martin recibió una “caridad” de otro tipo con el anuncio de que Geely compró un 7.6% de participación en la marca británica, uniéndose a Mercedes que tiene un 9.7% de participación y más recientemente el Public Investment Fund de Arabia Saudita que compró el 16.7%.

Aston Martin

Hace unos meses Aston Martin ya había rechazado una propuesta de Geely e InvestIndustrial por una inversión equitativa, pero al parecer las conversaciones entre la marca china y la británica siguieron su curso y en un comunicado la primera confirmó la compra de la participación. Sin embargo, no se habló de precios.

Sin embargo, por el momento Aston Martin no se ha pronunciado al respecto por lo cual aún no sabemos lo que seguirá de aquí en adelante o en qué resultará esta nueva compra de Geely, que recordemos también tiene control de Volvo, Polestar, Lotus, Proton, London Electric Vehicle Company, Lynk&Co, Zeekr y Geometry.

