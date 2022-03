¿Audi con planes futuros de subirse a la pick up?

A pesar de que Mercedes Benz no le fue bien con su experimento en el segmento de pick up con la Clase X, pues no recibió el apoyo del público en materia de ventas, ahora es otra marca premium la que intentará ‘pasarse al platón’, en este caso será el turno de Audi, que según su propio CEO está considerando el desarrollo de una pick up.

La confirmación de este proyecto la hizo Markus Duesmann, CEO de Audi, durante la conferencia de prensa anual del fabricante en la cual también se informó sobre la aparición de un prototipo que revelará esta nueva propuesta en poco tiempo.

Sin embargo, el CEO fue cauteloso sobre la entrada a producción de este tipo de vehículo, pues según informa Autocar, cuando se le preguntó al CEO de Audi sobre esto, dijo: “No puedo prometer que la haremos, pero lo estamos investigando”.

Aunque por ahora lo único que se hará será un prototipo que mostrará el toque de Audi sobre este tipo de carrocería, muy seguramente utilizará la plataforma de la única pick up del grupo Volkswagen, la Amarok, que curiosamente se basa en la actual Ford Ranger y que tiene motores V6 y capacidad hasta de 1 tonelada de carga. Esto en caso de que no se proyecte como un modelo ‘electrificado’ .

Si la marca se mantiene fiel a la filosofía de tener carros 100% eléctricos después de 2030 , la nueva pick up sería también la ocasión perfecta para mostrar una nueva plataforma eléctrica o bien utilizar las que ya tiene la marca que ofrecen tracción total permanente y suspensión activa.

Boceto no oficial de una pick up de Audi

En términos de diseño exterior, la pick up de Audi podría inspirarse en el prototipo AI:Trail todoterreno que se presentó en 2019, pero con la debida filtración de sus características más extravagantes antes de pasar a producción.

De hacerse realidad, esta sería la primera pick up en la historia de Audi.

DATO

La Mercedes-Benz Clase X se presentó en julio de 2017, compartiendo su plataforma con la Renault Alaskan. Las bajas ventas forzaron a su desaparición en mayo de 2020.