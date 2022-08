Automóvil abandonado en vía pública: ¿pueden sancionarlo?

Hay propietarios de vehículos que recurren a la práctica del abandono de sus automóviles en algunas zonas cuando ya no requieren más del automotor o este es muy antiguo.

Cabe destacar que cuando un vehículo ya cumple su ciclo de funcionalidad puede comenzar un ciclo de chatarrización y reciclaje para el aprovechamiento de cada uno de los materiales que componen el vehículo.

En Colombia, las leyes explican el proceso para retirar estos vehículos de la vía pública y declararlos abandonados. Estos carros se consideran ‘mal parqueados’, por lo que pasan a ser inmovilizados.

Según se puede evidenciar en el artículo 127 del Código de Nacional de Tránsito Terrestre:

DEL RETIRO DE VEHÍCULOS MAL ESTACIONADOS La autoridad de tránsito, podrá bloquear o retirar con grúa o cualquier otro medio idóneo los vehículos que se encuentren estacionados irregularmente en zonas prohibidas, o bloqueando alguna vía pública o abandonados en áreas destinadas al espacio público, sin la presencia del conductor o responsable del vehículo; si este último se encuentra en el sitio, únicamente habrá lugar a la imposición del comparendo y a la orden de movilizar el vehículo. En el evento en que haya lugar al retiro del vehículo, éste será conducido a un parqueadero autorizado y los costos de la grúa y el parqueadero correrán a cargo del conductor o propietario del vehículo, incluyendo la sanción pertinente”.

Es importante destacar que en caso de que el vehículo no sea reclamado en patios, es declarado en abandono.

Respecto a ello, el artículo 128 del Código de Tránsito indica que, si pasa un año sin que el propietario retire el vehículo de patios, no haya subsanado la causa que dio origen a la inmovilización y no esté a Paz y salvo por los servicios de grúa y patios, las autoridades de Tránsito deberán publicar por una vez, en un periódico de circulación nacional, el listado de vehículos inmovilizados desde hace un año y no reclamados.

Si, pasados 15 días de la publicación, el propietario del automotor no reclama el vehículo, se declarará el abandono del vehículo mediante acto administrativo.

¿Existe una multa por dejar el carro abandonado?

Debido a que en la ley se considera como ‘mal parqueo’ al abandono de vehículos, esto constituye una infracción C02. Esta consta de una multa equivalente a 500.000 pesos.

Además, para recuperar el vehículo es necesario subsanar la causa que originó la inmovilización y estar a Paz y salvo con la obligación generada por servicios de parqueadero y grúa.

De hecho, dejar el vehículo en patios para que sea declarado en abandono no significa que se exima al propietario de sus obligaciones de costo de multa, grúa y parqueadero. Si el propietario se niega a pagar este monto, podría dar lugar a procesos administrativos más complejos, como embargos.

¿Qué les pasa a los vehículos abandonados?

Los vehículos oficialmente abandonados, que se encuentren muy deteriorados, se destinan a chatarrización. Por otra parte, también se hacen subastas públicas regularmente, en las que se rematan estas unidades.