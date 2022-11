Batimóvil original sale a la venta

Para cualquier amante de los carros, lo primero que se viene a la cabeza cuando se anuncia una nueva película de Batman es el Batimóvil, y en menor o mayor medida todos han pasado a ser objeto de deseo para muchos. Tal vez uno de los más reconocidos es el que diseñó Julian Caldow para las películas Batman ( 1989 ) y Batman Returns ( 1992 ) dirigidas por Tim Burton, que ha sido anunciado para la venta.

Batimóvil 1989 a la venta

Como es usual en estas películas, se suelen fabricar varias unidades del mismo carro, cada una para diferentes tareas. En específico, el Batimóvil que ha sido anunciado para la venta por Classic Auto Mall fue usado en diferentes escenas con tomas exteriores, por lo cual podría ser totalmente funcional. Sin embargo, aquí empiezan los ‘peros’.

Aunque en las películas este Batimóvil decía ser propulsado por un motor de reacción, la unidad a la venta cuenta en realidad con unos motores eléctricos capaces de darle una velocidad máxima de unos 40 a 48 km/h, así que perseguir villanos no será una opción. Además, habrá que con seguir un acompañante debido a que no se maneja desde el tradicional puesto del conductor sino desde un tercero acomodado detrás de las dos sillas.

Batimóvil 1989 a la venta

Todo esto suponiendo que en realidad todavía sea funcional. El actual dueño dice que las baterías no se han cargado desde los años 90, así que ha preferido no arriesgarse a conducirlo; de hacerlo, al menos la suspensión independiente delantera y multi brazo trasera deberían hacer su trabajo.

Siendo el carro de un millonario que vive una doble vida, se sabe que el Batimóvil, con todos sus juguetes, no sería precisamente un carro barato y esta unidad no es la excepción. Precio de venta: 1.5 millones de dólares. Tal vez no ande (mucho) pero su presencia y el lanzallamas funcional podrían ser otra buena forma de llamar la atención.