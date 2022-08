Bentley y The Macallan se asocian para crear la la botella de whisky más extravagante del mundo

Es una curiosa alianza, pero Bentley y The Macallan unieron esfuerzos para crear el primer diseño innovador The Macallan Horizon, primer whisky de malta de edición limitada, que se creó en colaboración con The Macallan, marca escocesa reconocida por ofrecer los mejores whiskies del mundo.

(Además: Hombre se implanta un chip en la mano para abrir su Tesla sin necesidad de llaves).

Al aliarse con una fábrica exclusiva de automóviles, lo primero que destaca de The Macallan Horizon es su diseño en la botella. Fusionaron artesanía tradicional con tecnología, por lo que la estética del envase es tan original que no se parece a ningún otro whisky de la historia.

Su diseño único desafía la estética vertical tradicional de una botella de licor y refleja la trayectoria horizontal de un automóvil. En ese sentido, el envase se asienta horizontalmente en una cuna especialmente diseñada y no tiene una base permanente.

En el centro de esta laboriosa estructura está una botella de vidrio, hecha a mano con un sorprendente giro de 180 grados.

Por fuera, se rodea por una estructura 3D retorcida que se fabricó con varios materiales sostenibles.

(Además: F1: Ferrari de Michael Schumacher fue subastado por millonaria cifra).

En homenaje a los aclamados Six Pillars (Seis Pilares) de The Macallan, las piedras angulares de la marca, que dan cuenta de sus distintivos whiskies de malta única, The Macallan Horizon incorpora seis materiales únicos reciclados o reutilizados que son parte integral de la bebida

Dicho elementos son el cobre reciclado, incluido en el material de los alambiques, curiosamente pequeños y en desuso, que se ubican dentro de la antigua destilería The Macallan. También se usó aluminio recuperado del proceso de fabricación de Bentley, así como madera reciclada, vidrio reciclable y cuero neutro en carbono, de origen local y que también se utilizó en el recientemente presentado Continental GT Mulliner.

Vale destacar que gran parte de estos materiales se obtuvieron y produjeron localmente en Escocia y el Reino Unido.

Como componente final, The Macallan Horizon se llenará con el whisky puro de malta que se elabora para el lanzamiento, que se espera ocurra para mediados del 2023.