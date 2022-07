Cambios duros de la moto: conozca las posibles causas

Manejar una motocicleta requiere de agilidad y destreza en cuanto a las maniobras que se realizan en la vía. Por ello, cuando note algún tipo de alteración en los cambios debe prestarle atención.

Estos son algunos de los motivos por los que puede haber fallas en los cambios:

Mal estado del aceite del motor

El aceite cumple con la función de lubricar y proteger todas las partes internas del motor, absorber el calor y posee la particularidad de hacer que los cambios en una moto sean suaves.

Debido a ello, entre más uso se le dé, tiende a perder las propiedades de lubricación y perder todos los beneficios que ofrece a su motocicleta para sentirse más suave y cómoda en todas las condiciones de trabajo.

Todos los cambios deben ser realizados por expertos en talleres mecánicos

Vale recordar que las motocicletas tienen un régimen de cambio de aceite. Esto cuando van a cada 2500 km a 3000 km, dependiendo las especificaciones del fabricante. Por ello es importante que revise constantemente el cambio de aceite.

Asimismo, existen modelos de motos que ofrecen los embragues bañados en aceite. Estos ofrecen mayor durabilidad y protección a todo el sistema mecánico de la caja, facilitando el cambio de velocidades a cualquier revolución sin perder la potencia, razón por la que las revisiones deben hacerse obligatoriamente,

También es importante recordar que hay distintos tipos de aceite, que dependen del tipo de cilindrada, el uso de la motocicleta y su kilometraje.

El aceite no lo debe cambiar usted, esto debe hacerlo un profesional en un taller certificado.

El pedal de cambios

El pedal de cambio de las motocicletas es una de las partes con mayor esfuerzo continuo.

De hecho, como es una parte que se acciona directamente con el pie, se suele hacer más fuerza de la necesaria. Este pedal está conectado directamente al motor, por lo que las vibraciones afectan su tornillo de apriete de manera muy directa.

Debido a ello, se puede ocasionar que el pedal se afloje poco a poco, causando cambios duros o bruscos en la motocicleta.

Vale recordar que la mayoría de los pedales de cambio son de aluminio, en comparación al material con que está fabricado el estriado del eje selector. Con el uso y las vibraciones sucede que el dibujo del estriado que permite actuar sobre el selector de cambios se desgaste, principalmente porque el pedal de cambios se va aflojando.

Cuando un pedal de cambios está en dichas condiciones,no transmitirá el movimiento necesario al selector para que las horquillas del cambio engranen de la forma esperada. En estos casos es recomendable reemplazar directamente la pieza.

La palanca de clutch

Los cambios duros o bruscos en una moto se pueden ocasionar directamente por palanca de clutch. Esto porque tienen como principal función permitir cambiar las velocidades de la motocicleta durante el recorrido.

Esto sucede por medio de un cable acerado que va desde la palanca de embrague hasta la caja de cambios y debe ajustarse.

Hay partes de las motos que se dañan por el uso constante.

Asimismo, la lubricación del cable de embrague es muy importante para alargar la vida útil de este elemento y evitar que se rompa. Es muy peligroso que este elemento se rompa, más aún cuando se maneja a altas revoluciones. Lo recomendable es engrasarlo en cada servicio de mantenimiento.

Desgaste natural del embrague

Todo elemento de un vehículo tiende a desgastarse al cumplir su tiempo de vida útil. Normalmente, hay motos que realizan el cambio de éste elemento a los 20,000 km, depende el uso y especificaciones del fabricante.

Uno de los síntomas más claros, además de que la moto no quiere hacer los cambios correctamente; incluye que se deba revolucionar más de lo debido el motor para poder desplazar la moto.

Esto sucede cuando no hay una perfecta sincronía entre motor y caja. Indicio claro que el embrague no logra transferir la fuerza del motor a la caja de cambios y no existe suficiente fricción para lograr mantener la potencia de desplazamiento.

Cuando esto sucede, lo mejor es dirigirse a su mecánico de preferencia para el respectivo reemplazo de la pieza.