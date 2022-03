Charge muestra el Electric Mustang. ¿Perfección? ¿Sacrilegio?

Si hay un tema que divide opiniones e incita a fuertes comentarios es la conversión de carros clásicos a motorizaciones eléctricas. Bien sea un proceso hecho por compañías independientes, como Lunaz, o por los mismos fabricantes como lo ha hecho Jaguar, siempre habrá empedernidos detractores y defensores, quienes volverán al ruedo una vez más tras la presentación del Electric Mustang de la compañía Charge Cars.

Con una producción anunciada de solo 499 unidades, Charge define a su Electric Mustang no como una restauración y electrificación de un clásico, sino como una redefinición del Mustang Fastback de 1967. Por eso, han mantenido las líneas y la silueta de la carrocería, “pero le hemos dado una sensación fresca y contemporánea aerodinamizando líneas y minimizando paneles”.

Charge Electric Mustang

Y a decir verdad, el Electric Mustang se ve realmente bien con toda su carrocería en negro brillante, aunque Charge dice que cada uno de sus clientes podrá personalizar su carro en cuanto a colores, materiales y acabados a su completo antojo (y bolsillo, claro). Sin embargo, en su idea de darle ese toque contemporáneo, a los ojos de quien escribe el interior tal vez no va mucho con el exterior.

Charge Electric Mustang

No porque esté mal logrado, todo lo contrario, sino porque ya no parece un Mustang. Tal vez lo único medianamente parecido al Fastback del 67 sea el timón de tres radios pues por lo demás prácticamente podría tratarse de cualquier carro (el cuadro de instrumentos es digital, la consola central ahora es una enorme pantalla táctil, etc.). Eso sí, cumple su cometido de ser un vehículo de lujo.

Pero incluso después de esto llegamos al tema crucial: la motorización. Cuando pensamos en un Mustang Fastback de 1967 inmediatamente oímos el rugir de un motor V8, unos escapes tosiendo deliciosamente y luego unas llantas tatuando el asfalto. En el Electric Mustang… bueno, lo último será lo único que siga vigente porque al menos habrá potencia de sobra.

Charge Electric Mustang

Charge dice que las baterías de 67 kWh alimentan el motor eléctrico que da 400 kW de potencia, equivalentes a unos 536 caballos, y un monstruoso torque de 1.500 Nm, empuje que podrá llevar al Electric Mustang a 100 km/h desde parado en 3.9 segundos. La autonomía citada es de 200 millas, unos 321 km.

Tratándose de un proyecto tan exclusivo y personalizable, por supuesto que el costo estará a la altura de eso: el precio base para cada uno de los Electric Mustang de Charge será de £350,000, algo más de 1.700 millones de pesos al cambio del día.