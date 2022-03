Chrysler Pacifica con motor Hellcat será realidad

Desde que en 2016 el diseñador de FCA Ralph Giles mostrara un boceto de lo que podría ser una Chrysler Pacifica Hellcat, es decir, con el motor V8 Hemi de más de 700 caballos de potencia, la idea no ha dejado de sonar. Incluso en diciembre de 2020 el diseñador Abimelec Design compartió un render (arriba) de cómo podría ser pero la idea solo seguía siendo una idea. Hasta ahora.

Chrysler Pacifica Hellcat, boceto Ralph Giles

Aunque no es una confirmación oficial por parte de la marca, lo cierto es que este año el mundo verá lo que será la primera Chrysler Pacifica Hellcat. A través de su cuenta de Facebook, el Youtuber Tavarish adelantó que había tomado como un reto convertir esta idea en realidad y que lo hará junto con ebay motors y Classic Car Club Manhattan.

Junto con este adelanto Tavarish mostró una de las imágenes de los renders de Abimelec Design pero por el momento no es claro si esto quiere decir que en cuanto a la parte estética seguirán ese camino. Lo cual no sería nada malo pues es un diseño bastante limpio y a la vez llamativo gracias a su sencillez: suspensión rebajada, pasos de rueda ensanchados, un body kit y no mucho más.

Y si de la parte estética todavía no sabemos nada de la Chrysler Pacifica Hellcat, de la parte mecánica aún menos; excepto por el hecho de que llevará el motor Hemi V8 súpercargado de 6.2 litros. Los retos estarían en acomodar no solo este motor sino su sistema de refrigeración en el corto frontal de esta minivan, acoplándolo además a la transmisión… ¿manual? Bueno, ya el tiempo irá dando las respuestas antes de que el proyecto finalizado se muestre en el show de SEMA de este año.