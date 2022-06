Citroën My Ami Buggy y Prodrive P25, ¡agotados!

La semana pasada Citroën confirmó que haría una producción limitada a solo 50 unidades del My Ami Buggy, cada una con un precio de 9.790 euros (unos 40 millones de pesos). Por su parte, hace dos días Prodrive dio los detalles técnicos de su P25 y anunció que cada una de las 25 unidades tendría un precio equivalente a algo más de 2.200 millones de pesos. En ambos casos, todo ya se vendió.

Así es: a pesar de que el Citroën My Ami Buggy sea un eléctrico limitado a un uso puramente urbano y que el Prodrive P25 tuviera un precio equivalente al de exóticos súper deportivos y prohibitivo para la mayoría de ‘nosotros los mortales’, no fueron impedimento para que las 50 unidades del primero se agotaran en menos de 18 minutos y las 25 del segundo en apenas unos días.

Citroën My Ami Buggy

Según se reportó esta semana, la última unidad del Citroën My Ami Buggy, que por cierto estaba disponible para venta únicamente en línea en Francia, se vendió 17 minutos y 28 segundos después de que se abrieran las órdenes. De acuerdo con reportes de la marca, hubo un total 1.800 personas que mostraron interés en comprar esta edición especial del pequeño eléctrico.

En el caso del Prodrive P25 la información aún no ha sido compartida oficialmente pero de acuerdo con una publicación de Piston Heads en su cuenta de Twitter, reportando desde el Goodwood Festival of Speed donde el auto se encuentra haciendo su debut público, las 25 unidades ya fueron vendidas.

Por supuesto no son pocos los que siguen (y seguirán) viendo al Citroën My Ami Buggy y el Ami convencional como un carro pequeño o hasta inútil, así como otros descartarán al Prodrive P25 como una ostentosa pieza que no tendría por qué costar tanto. ¿Tienen razón? Tal vez sí, pero mientras que ellos buscaban razones para respaldar sus opiniones, otros ni habrán tenido que revisar sus cuentas antes de poner la orden por su nuevo juguete.