Citroën presenta un nuevo logo

Por décima vez desde su fundación en 1919, Citroën ha presentado un nuevo logo que toma inspiración en el primero que fue diseñado por el mismo André Ctiroën, por supuesto manteniendo los tradicionales chevrones que ahora son más gruesos y estarán enmarcados en un óvalo vertical.

A diferencia de lo que suele suceder, este nuevo logo fue desarrollado por el equipo de diseño de Citroën y según la marca es el punto de partida para un rediseño de su identidad y el nuevo lenguaje de diseño que comenzarán a implementar con sus nuevos productos.

Citroën

En palabras de Alexandre Revert, diseñador de la marca, “para aclarar nuestro futuro enfoque, era lógico para nosotros cerrar el ciclo al volver gráficamente al primer logo de André Citroën que representaba la promesa genuina de movilidad asequible e innovadora para todos. Moviéndonos progresivamente hacia una nueva identidad de marca más prominente y visible para nuestros futuros diseños, es una evolución sutil pero significativa, donde la precisión de nuestros técnicos y funcionales chevrones son abrazados y contrastados por la calidez y suavidad casi humana del óvalo que los rodea”.

Citroën, nuevo logo

Más allá de lo que la marca argumente sobre el cambio de logo, a los ojos del público tal vez lo que más llame la atención es que harán su debut más temprano que tarde pues dicen que lo veremos por primera vez a finales de septiembre en “un significativo y conceptual vehículo familiar de Citroën”. Es decir, lo veremos en los próximos días pues ya estamos a finales de septiembre.

Después de esto, a mediados del próximo año comenzaremos a ver el nuevo logo de Citroën en vehículos de producción y conceptos, al tiempo que las variantes para el resto de la identidad de marca (publicidad, papelería, concesionarios, etc.) se irán mostrando progresivamente. Junto con esto la marca también anunció el nuevo eslogan “Nothing moves us like Citroën”.