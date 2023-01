Colombia superó la barrera de los 18 millones de vehículos

Al finalizar el año 2022, Colombia rompió la barrera de los 18 millones de vehículos en las cuentas de su parque automotor, de los cuales, el 61 por ciento son motocicleta s y el 39 por ciento restante corresponde a automóviles, buses, camiones, camionetas y otro tipo de automotores, según el balance final del Registro Único Nacional de Tránsito, Runt.

Las cifras de esa gran base de datos muestran que sobrepasar esa barrera se logró con la venta récord de motocicletas, 804.193 unidades, a las que se sumaron 262.838 de otro tipo de vehículos.

El informe del Runt muestra otros datos importantes. Uno de ellos es que de poco han servido los llamados del Ministerio de Transporte ni la estrategia del pico y cédula para que un poco más de cuatro millones de colombianos renueven sus licencias de conducción. En cinco meses vence el plazo extra que se les dio para cumplir con ese trámite.

A continuación les presentamos las implicaciones de este balance del Runt y el impacto de las cifras:

1.- Licencias vencidas

En enero del año pasado más de cinco millones de licencias de conducción se vencieron al cumplirse diez años de la expedición del Decreto Ley 019 de 2012 que fijó ese tiempo de vigencia para los conductores menores de 60 años. Ante la imposibilidad física de atender esa demanda en los organismos de tránsito, el Congreso extendió su validez por dos años más, pero la Corte lo redujo a uno. Ese plazo se cumple el próximo 20 de junio.

A pesar de la insistencia y los llamados del Gobierno nacional para que los ciudadanos hagan ese trámite, según el Runt, el año pasado apenas 1’010.026 colombianos renovaron su licencia, es decir, que los cerca de cuatro millones que aún faltan tienen poco menos de cinco meses para actualizar sus pases.

De otro lado, el año pasado se entregaron 1’170.502 licencias de conducción a nuevos conductores, la mayoría de ellos motociclistas. Aquí el problema es que todas se expidieron sin que se cumpla la exigencia de exámenes teóricos y pruebas prácticas que certifiquen la idoneidad de los conductores, como se había anunciado desde el gobierno anterior.

Los estudios han demostrado que la falta de pericia y dominio de la motocicleta contribuyen al aumento de la siniestralidad, especialmente en motociclistas novatos. Las estadísticas indican que 6 de ellos sufren un accidente grave en su primer año sobre la moto.

Tráfico y trancones en Bogotá

2.- La edad de los carros

Otro dato revelador del balance del Runt es el de la edad del parque automotor colombiano. De los más de 18 millones de vehículos que hacen parte de ese censo, el 45 por ciento tiene más de diez años de uso, 8’202.914. Entre uno a tres años hay 2’598.718 (14 por ciento); de seis a diez años, 3’772.039 (21 por ciento); y los más jóvenes, con menos de un año de edad suman 1’095.334, es decir, el 6 por ciento del total. En el grupo de los más viejos, de más diez años, se destacan dos cifras: más de cuatro millones son motocicletas y 52.000 buses.

Edad del parque automotor colombiano a 2022

Estas cifras muestran un parque automotor obsoleto al que se asocian dos problemas delicados, la siniestralidad y los problemas de salud pública, cuyo costo es alto. Un informe de Andemos recuerda que en el 2015 el gasto social derivado de la degradación de la calidad del aire urbano alcanzó los $15.4 billones de pesos.

Tráfico y trancones en Bogotá

3.- El censo de los carros

El universo del parque automotor llegó en 2022 a 18’082.451 vehículos, incluidas las motocicletas, carros particulares y de servicio público y maquinaria. Y a pesar de que esos son los registros oficiales, la realidad es que ese parque automotor puede ser mucho menor porque ahí figuran los vehículos que alguna vez se matricularon, pero de estos hay miles que solo existen en esos registros. Algunos fueron abandonados por sus dueños en los patios de tránsito, en talleres, garajes o dejados en potreros.

Nadie sabe a ciencia cierta cuántos en realidad están rodando por las calles o son funcionales. Parte de la solución está en el artículo 8 de la recién aprobada Ley 2283 de este año, la misma de la polémica creación del seguro obligatorio de responsabilidad civil a cargo de los centros de diagnóstico automotor.

Matriculas del parque automotor en los últimos 4 años hasta 2022

Dicho artículo señala que “El Ministerio de Transporte reglamentará lo necesario para depurar los datos del parque automotor inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), con el fin de eliminar los registros correspondientes a los vehículos que no estén en circulación”.

Es decir, el Gobierno ya sabe de la dimensión del problema, pero por ahora se desconoce la fórmula para depurar ese censo y dar de baja esos vehículos cuyas deudas en impuestos, multas y parqueaderos ya son irrecuperables.

Ahora, la importancia de tener cifras reales y no las infladas es que con base en estas es que los alcaldes toman decisiones que afectan a los ciudadanos como las restricciones al uso del carro particular, como el Pico y placa. Decir que hay muchos carros y de ahí las congestiones es la excusa perfecta para impulsar este tipo de medidas. El año pasado se vendieron en Colombia 262.338 vehículos nuevos, lo que representó un aumento del 4,8 por ciento con relación al 2021. No obstante, esta cifra dista mucho de lo que pasa en otras latitudes y en el vecindario, por lo que decir que hay muchos carros es una falacia, al tiempo que se desconoce el verdadero origen de los problemas de movilidad: la falta de planeación, la deficiente infraestructura vial y las deficiencias del transporte público, entre otras causas.

Parque automotor en Colombia a 2022 - composición

Los estudios sobre índices de motorización más recientes (2021) indican que Colombia está por debajo de la media mundial con 126.5 unidades por cada mil habitantes, mientras que el promedio de los países pertenecientes a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), es 435.6 vehículos por cada mil habitantes.

Y si se compara la situación con otros países de América Latina, Colombia es uno de los que matricula menos vehículos proporcionalmente con su población. El índice promedio de vehículos por cada 1.000 habitantes en América Latina es de 10 y en el país es de cinco. Europa y Japón tienen indicadores muy similares, 40 vehículos nuevos por cada mil habitantes; en Estados Unidos es de 50 y el indicador en Colombia es de 5.

Tráfico y trancones en Bogotá

Países como Chile matrícula más de 400.000 unidades al año y su población bordea los 20 millones de habitantes. En otras épocas menos aciagas, Argentina, con un número de habitantes similar al nuestro llegó a matricular cerca de un millón de vehículos.

Por último, y no es un asunto menor, es que con las cifras oficiales del Runt se calcula la evasión de obligaciones como la revisión técnico mecánica y el Seguro Obligatorio de Accidentes, que se sitúan en más del 50 por ciento. Pero, por ejemplo, las cifras de pólizas vigentes de Soat al cierre de 2022 aterrizan un poco esa realidad.